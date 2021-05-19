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Финал Евровидения 2021: стало известно, когда смотреть выступление Украины

Автор: Светлана Мащенко

После выхода в финал Евровидения 2021 украинской группы Go_A стало известно, когда именно в финале они будут выступать. Коллектив прошел традиционную процедуру жеребьевки после первого полуфинала 18 мая.

Видео с Роттердама Go_A опубликовали на своей Instagram-странице.

"Мы будем выступать во второй половине финала Евровидения 2021", - подписано видео.

Трансляция финала Евровидения начнется в Украине в 22:00 на каналах UA: ПЕРШИЙ и СТБ, закончится она в 01:40 объявлением победителя международного конкурса.

Видео: Когда Украина выступит в финале Евровидения 2021

После того, как Go_A прошли в финал конкурса, они поделились своей бурной реакцией на это событие, показав видео. Организаторы заставили наших изрядно понервничать, объявив Украину последней из первой десятки финалистов.

"Мы в финале Евровидения 2021 Спасибо за безумную поддержку и веру в нас!" - подписали Go_A видео с реакцией на выход в финал.

Видео: Реакция Go_A на выход в финал Евровидения 2021

Отметим, что в финал конкурса, кроме Украины, прошли следующие страны:

  • Норвегия
  • Израиль
  • Россия
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Литва
  • Кипр
  • Швеция
  • Бельгия

Интересно, что после выхода в финал Евровидения, Украина резко взлетела с восьмого на четвертое место в рейтинге букмекеров.

Ранее мы писали, кто теперь главные конкуренты нашей страны на международном песенном конкурсе, который проходит в нидерландском городе Роттердам.

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