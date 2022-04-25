Фильтрационные лагеря и допросы: семья мариупольцев смогла выбраться через Россию в Европу

Житель Мариуполя Владимир вместе с мамой, женой и сыном был эвакуирован в Россию. Там ему пришлось пройти несколько фильтрационных лагерей, а после – вся семья смогла вырваться в Эстонию, а потом перебраться в Германию.

24 февраля первые ракеты прилетели в двор его матери – напротив окон дома Владимира и его семьи. В доме родителей жили кумовья. Окна были вырваны вместе с рамами. К счастью, никто не пострадал. Семья решила перебраться подальше от Восточного района – поближе к заводу.

Сначала российская армия долго не могла пробить защиту ВСУ, поэтому стреляла по городу "Градами" и чем могли. Владимир говорит, что "программа освобождения российского населения" удалась – их освободили от всего: жилья, родных, близких, знакомых.

Люди просто сбивались в кучу

Сначала семья ютилась в двухкомнатной квартире на втором этаже – Владимир, его мать, жена, сын и брат жены. Ночью открывали окна, чтобы их не выбило ударной волной, днем прятались. За водой под обстрелами бегали на Азовсталь.

"Еды не было, пока не попали в реабилитационный центр рядом с нами. Случайно увидели, что из соседнего дома тянут крупы. Магазины были уже все разбиты и разграблены, а есть хочется всем. Мы туда пошли и крупы взяли", - рассказал Владимир.

Во время второго похода проверили подвал. А там бабушка и трое неходячих инвалидов. Еще девочка и мужчина – с посеченными осколками ногами. Еды у них не было. Семья Владимира их начала опекать.

Потом насобирали яблок и в гаражах у других людей взяли памперсы – отнесли туда, где были семьи с маленькими детьми. Все было разбито, из земли торчали мины, снаряды "Градов" – которые не разорвались. Возле их дома тоже упала ракета и не разорвалась – обходили ее стороной.

Людей хоронили прямо во дворах, на улицах. По всем улицам в городе полно могил. Копали сами, под обстрелами. Порой теряли людей во время погребения.

"Женщину похоронили, возвращались назад и снайпер просто выстрелил в спину человеку с лопатой. Мы его даже похоронить не смогли. Завернули в одеяло, положили на лавку, а только отошли – россияне попали прямо по нему", - рассказывает Владимир.

Когда прятаться стало негде, они поняли, что нужно эвакуироваться. К их дому подъехал танк и начался обстрел. Шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый этажи просто опустили на их убежище. Если бы плиты не были приварены – их бы накрыло. А так они успели выскочить – дети, люди старшего возраста.

Эвакуация в Россию

Владимир рассказал, что первая попытка выехать была 26 или 28 марта. Но машину разнесли на куски одним попаданием. Еще возле одной – взорвалась бомба. Больше машин не было ни у кого.

Владимир говорит, что выбора, куда эвакуироваться у них не было. И если бы могли – в Россию точно не поехали бы. ВСУ их выпустили, а оккупанты их приняли. А далее началась проверка – паспорта, мобильных, вопросы о связях с ВСУ, помогали ли армии, как относятся к России.

"Знакомых из терробороны проверяли еще сильнее. Все имейлы, сообщения. Нас раздевали, проверяли на шрамы, на ремни, на удары, на синяки от прикладов. В какой-то момент я подумал, что, наверное, уже не выживем", - рассказал Владимир.

В его телефоне нашли ролик о похоронах Путина с красивой мелодией – прислали родственники с Западной Украины. Начали выспрашивать, откуда. На что Владимир сказал, что не знает, интернета у него давно не было. Проверили, что ролик прислали 2 числа, когда интернета уже не было. Поэтому удалить его или спрятать было невозможно – это его и спасло.

Фильтраций было несколько. Первая – на окраинах Мариуполя (на Комсомольском бульваре), вторая фильтрация – в Коске (за городом). В поселке Виноградное был блокпост, где раздевали всех, даже людей пожилого возраста. Как объясняли оккупанты, у них была информация, что старики на себе вывозят золото.

По словам Владимира, сильно грубого обращения не было - там было много журналистов, делали все на камеру. Мол, посмотрите, как мы встречаем. Просили сказать что-то хорошее о российской армии.

"Вы нормальные вообще? Что вы курите?" – сказал им Владимир и от него отстали.

Далее их отправили в Безымянное. Там снова была проверка, и в Докучаевске опять была фильтрация и проверка – родственники, телефоны. Перед ними отравили чем-то весь лагерь – людей рвало чем-то зеленым. И в группе Владимира история повторилась. Сказали, что вода некачественная, готовили пищу на технической.

Далее всех отправили в Россию. У кого были деньги, то смогли сами передвигаться. У кого не было – должны были пройти регистрацию, чтобы им взяли билеты. И во многом все зависело от людей. Если волонтеры помогали найти каналы, то повезло.

Владимир с семьей случайно выехал в Питер и там познакомился с волонтерами, которые помогли. Они отвезли украинцев к границе с Эстонией. И все дни, пока решались вопросы с билетами – не оставляли семью Владимира и во всем помогали.

Жуткие лагеря и проверки

После фильтрации прямых билетов они не могли никуда достать. 3 апреля они попали на первую фильтрацию, а 8-го все еще не могли выбраться из Докучаевска. Люди жили в жутких условиях, туалетов нет – ходили просто в яму.

Воды тоже не было – ни руки вымыть, ни умыться. А у Владимира сын-инвалид, у мамы – перелом шейки бедра и простуда. А их в Докучаевске поселили в клубе – спали на бетоне, пианино и столах.

Там же разместили детей из реабилитационного центра. Детей просто вывезли из Мариуполя без документов и куда-то отправили, чтобы никто не знал и не забрал. В основном это были дети-сироты или дети, чьи родители лишены прав. Но порой разделяли детей с родителями и забирали, найти потом просто невозможно.

Из Докучаевска Владимир с семьей автобусом доехал до Таганрога, а там их забрал родственник и отвез на вокзал. Оттуда они смогли взять билеты и доехать до Ростова, из Ростова в Курск.

В Нарве, на границе с Эстонией, тоже была проверка – телефоны и много вопросов. Их спрашивали, не собираются ли они возвращаться. Владимир его переспросил: "Куда? В подвал? Так и подвала нет, вы его сравняли".

Сейчас Владимир планирует искать работу и ему уже даже все равно в какой стране. Есть опыт монтажника, сварщика. Говорит, что хотел бы вернуться – похоронить своих по-человечески. Если бы позволяло зрение и возраст – взял бы в руки автомат.