Людей хоронят каждый день: 78-летняя женщина рассказала, что натворили оккупанты в селе под Бородянкой
Село Андреевка в Киевской области расположено неподалеку от Бородянки. Жители населенного пункта с ужасом вспоминают оккупацию россиянами.
Об этом сообщает НВ.
78-летняя Ольга показывает свой дом, а точнее руины. Ее жилище уничтожили едва ли не самым первым, еще в начале марта.
"В другой день градом попало в очередную избу и перебило газовую трубу. "4 дня горело и гудело на всю улицу", - вспоминает она.
В Андреевке до войны проживало около 2 тысяч человек. Теперь же каждый день кого-то хоронят: кто-то погиб под обстрелами, кто-то из-за невозможности получить медицинскую помощь... Кого-то россияне обстреляли, например, несколько молодых ребят.
Россияне зашли и сразу начали грабить
Когда враг зашел в село, сразу начали проверять дома, забирали у людей телефоны. Пустые дома занимали, но не всегда. Соседку пенсионерки просто выгнали из дома, да еще и документы на него отобрали.
К Ольге тоже постучали: в окно заглянул солдат.
"Я говорю: какого черта ты сюда приперся?" - вспоминает пенсионерка.
После спора женщина все же разрешила ему зайти. Он проверил помещение, ничего интересного не нашел, повесил белую тряпку на забор и ушел. Женщине же приказал носить на руке белую повязку.
Фото: один из разрушенных в Андреевке домов (НВ)
Однако Ольга почти сразу переселилась в погреб соседей - таких же пожилых людей.
"И так целый месяц жили. В пальто, валенках, пуховой куртке. В этом же спали, потому что было холодно очень", - вспоминает Ольга.
В Андреевку россияне зашли "голые, босые и голодные"
Именно такими женщина их запомнила. Ведь пришли они сюда после нескольких месяцев "учений" в Беларуси. В селе они осели и стали жить, по словам пенсионерки, "как на курортах": искупались, постирали одежду.
"Кур воровали, кроликов, коров и свиней убивали, шашлыки жарили", - рассказывает она.
Ранее мы писали про историю 74-летнего Николая, дом которого уничтожили россияне, а жена истекала кровью, и никто не мог ей помочь.