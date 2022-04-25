Священник из Херсона был в плену у оккупантов: его били дубинкой и пытались изнасиловать
Священник Сергей Чудинович, которого похитили из херсонской церкви 30 марта, рассказал о плене и о том, что ему удалось пережить.
Об этом священнослужитель поведал на видео в Facebook.
Всего в плену Сергей был один день, военные заставляли его признаться, что он – член территориальной обороны, избивали, пытали и даже хотели изнасиловать.
"Когда меня забрали из церкви, на меня надели шапку, и я поехал в машине с оккупантами, которые были в масках и балаклавах. Потом привезли в помещение, которое оказалось помещением главного управления нацполиции в Херсоне", - рассказал Чудинович.
"Там со мной сначала проводили вежливый разговор, а потом меня обвинили в том, что я член территориальной обороны. Это не так. Далее на меня надели шапку, завязали нос и шею. И сказали, что я два часа буду думать. Мне не давали пить воду, не пускали в туалет, взяли образец ДНК и отпечатки пальцев", –добавил он.
После этого начались пытки. Священника били дубинкой в область сердца, по ногам, душили, не давали пить, а потом вместо воды дали водку.
"Дали в руки дубинку пощупать и сказали, что меня изнасилуют ею. Били, потом начали расстегивать штаны, раздели, поставили на колени, прижали и сказали, что запихнут в меня дубинку. Я прощался с жизнью, молился. Пытались изнасиловать", – рассказал священнослужитель.
По его словам, от страха он подписал какой-то документ, сейчас за это ему стыдно.
"Я хочу, чтобы все знали, как они обращаются с людьми, и что все видео, где люди говорят, что их не пытали – неправда", – сказал он.
6 апреля священнослужитель смог сбежать на подконтрольную Украине территорию. Там он обратился в полицию и рассказал о причинах своего сотрудничества с оккупантами.
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