Філософія перемоги: 20 сильних цитат Валерія Лобановського, які має знати кожен українець

Цитати Валерія Лобановського

"Намагатися скопіювати якийсь ідеал - заняття марне. Випередження - ось єдиний сенс роботи"

Лобановський наголошував, що наслідування чужих успіхів не веде до справжнього прориву. Він вірив у необхідність бути новатором і створювати власний шлях.

"Компромісами справі не зарадиш: потрібно піти на ризик сьогодні, бо завтра, можливо, ризикувати вже буде нічим"

Цитата про важливість прийняття сміливих рішень вчасно, адже зволікання може позбавити можливостей у майбутньому.

"Рух - це життя, спокій - це смерть"

Життя - це постійний розвиток і вдосконалення. Зупинка - це деградація.

Валерій Лобановський (фото: wikipedia)

"Критикувати не тільки можна, а й треба. І якщо критика конструктивна, якщо в ній є якесь раціональне зерно, то вона йде тільки на користь тим, кого критикують"

Лобановський бачив у критиці інструмент для зростання, за умови, що вона спрямована не на приниження.

"Для себе я твердо засвоїв з перших же днів: тренер повинен свято пам'ятати, не забувати ні на мить, що працює з людьми, які значною мірою роблять з нього тренера. А люди на відміну від роботів мають душу, часто досить вразливу, іноді - норовливу. Тренер, безумовно, повинен досконало розбиратися у футбольній справі, але це один бік медалі. Інший - тренер зобов'язаний однаково добре розуміти і душу гри, і душу людей"

Це підкреслює значення людяності та емпатії в роботі з командою. Успіх тренера залежить від його здатності розуміти й мотивувати своїх підопічних.

"Мене перш за все цікавить процес, вдосконалення. Якщо воно йде, то будуть і пам'ятні матчі і улюблені гравці"

Лобановський ставив процес навчання та прогресу вище за окремі перемоги, вважаючи це запорукою довгострокового успіху.

"Випадковостей не буває. Випадковість теж вияв певної закономірності"

Він вірив, що все у житті підпорядковано певним правилам, навіть якщо вони не одразу помітні та зрозумілі.

Валерій Лобановський (фото: Кіноріум)

"Я відношу себе до категорії людей, які не люблять зізнаватися у своїй неправоті, але - з роками і досвідом – намагаюся після здійснення помилки повестися таким чином, щоб оточуючим не склало труднощів переконатися в тому, що я помилявся. Відвертість - наука важка"

Лобановський визнавав, що помиляється, але вмів робити це гідно, без виправдань.

"Своїми відчуттями я ніколи ні з ким не ділюся. Поки зберігаєш їх у собі - вони сильні, варто обговорити з ким-небудь - розхолодив і себе, і співрозмовника"

Це вказує на його стриманість і самоконтроль.

"Спочатку я розглядав футбол виключно як заняття, що дозволяє відволіктися від напруженої інтелектуальної роботи"

Лобановський нагадує, що навіть велике покликання може починатися з простих речей, як спосіб знайти баланс у житті.

"Я не визнаю моди. Я визнаю тільки те, що розумно"

Це про прагматизм і небажання слідувати за трендами, якщо вони не мають практичної цінності.

Валерій Лобановський (фото: Кіноріум)

"Ще в молодості я привчив себе ніколи не виставляти напоказ власні переживання"

Лобановський навчався тримати емоції під контролем, щоб бути стабільним лідером для своєї команди.

"Категоричність суджень властива невігласам. Зокрема тому я намагаюся нікому нічого не нав'язувати"

Він вірив у необхідність гнучкості мислення й уміння слухати інших.

"Я взагалі не розділяю перемоги і поразки, це неминучі складові частини одного процесу"

Перемоги та поразки для Лобановського були кроками на шляху до постійного вдосконалення.

"Мене часто називають диктатором. Я категорично з цим не згоден. Диктатор – це той, хто готовий наказувати, не вдаючись у міркування опонента. Я ж завжди пропоную гравцям оскаржити мої пропозиції"

Лобановський розвіював міф про свою жорсткість, пояснюючи, що завжди слухає і враховує думки інших.

"Кожен жест тренера, слово, погляд - це теж виховна робота. Манера одягатися, зачісуватися, тон розмови - також відносяться до категорії виховних засобів"

Він усвідомлював, що тренер є прикладом для гравців у всьому: від поведінки до зовнішнього вигляду.

"Бути тренером значно складніше, ніж гравцем. На полі ти керуєш тільки м'ячем, а біля бровки ти керуєш людьми"

Тренер не просто керує грою, а працює з людьми, що потребує психологічної майстерності.

Валерій Лобановський на банері уболівальників "Динамо" (Київ), 2 березня 2008 (фото: wikipedia)

"Справжній тренер зобов'язаний уважно стежити за сучасними світовими тенденціями, постійно дізнаватися щось нове, а не використовувати з сезону в сезон одні й ті ж напрацювання"

Лобановський наголошував на важливості постійного навчання та оновлення знань.

"Необхідно, щоб кожен перейнявся ідеєю так, ніби це придумано ним самим"

Справжня мотивація, на його думку, з'являється, коли людина сама вірить у цінність ідеї.

"Життя гравця футбольної команди майстрів аскетичне, яке свідомо уникає маленьких життєвих спокус"

Це нагадування, що успіх вимагає самодисципліни та відмови від багатьох спокус.

Портрет Лобановського на Головному вході стадіону під час Євромайдану 2014 (фото: wikipedia)

Чим запам’ятався Лобановський

Валерій Лобановський - легендарний український футболіст і тренер, один із найвизначніших діячів в історії світового футболу. Його інноваційний підхід до тренувань та тактики змінив сучасну гру, а його ім’я стало синонімом футбольного прогресу.

Лобановський народився в Києві. У юності він захопився футболом і почав свою кар'єру як гравець у київському "Динамо". Як футболіст, він здобув славу завдяки своїм точним навісам і "сухим листам" - ударам із кутового, що закручували м’яч прямо у ворота. Окрім “синьо-білих" Валерій Васильвоич грав також за одеський "Чорноморець" та донецький "Шахтар".

Після завершення кар'єри гравця Лобановський перейшов до тренерської роботи, яка принесла йому світову популярність. Найбільшого успіху він досяг як головний тренер саме "Динамо". Його команда домінувала у радянському футболі, вигравши численні чемпіонати та Кубки СРСР, а також здобула двічі Кубок володарів кубків УЄФА (у 1975 і 1986 роках) і Суперкубок УЄФА (1975). При ньому кияни також дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, що є найвищим досягненням українського клубу в часи незалежності.

Надгробок Валерія Лобановського на Байковому кладовищі в Києві (фото: wikipedia)

Лобановський став піонером використання наукового підходу в тренувальному процесі. Він застосовував математичні моделі та аналіз даних для розробки тактики і фізичної підготовки гравців. Його методи вплинули на розвиток футболу в усьому світі.

Окрім "Динамо", Лобановський тренував збірні СРСР, Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту та України. Його внесок у футбол відзначено численними нагородами, а його ідеї залишаються актуальними й сьогодні.

Валерій Лобановський помер 13 травня 2002 року в Запоріжжі після інсульту, отриманого під час матчу чемпіонату. Він помер в “день народження” київського “Динамо” - рівно у 75-ту річницю із дня заснування клубу.

Валерій Васильович завжди демонстрував патріотизм через відданість київському "Динамо" та популяризацію українського футболу на міжнародній арені. Сам Метр, за свідченнями очевидців, розмовляв українською мовою з деякими футболістами, ще з 90-х підтримував євроінтеграцію, називав себе патріотом України.

Кадр з фільму "Лобановський назавжди" (2016) (фото: Кіноріум)