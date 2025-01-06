Философия победы: 20 сильных цитат Валерия Лобановского, которые должен знать каждый украинец

Цитаты Валерия Лобановского

"Пытаться скопировать какой-то идеал - занятие бесполезное. Опережение - вот единственный смысл работы"

Лобановский отмечал, что подражание чужим успехам не ведет к настоящему прорыву. Он верил в необходимость быть новатором и создавать собственный путь.

"Компромиссами делу не поможешь: нужно пойти на риск сегодня, потому что завтра, возможно, рисковать уже будет нечем"

Цитата о важности принятия смелых решений вовремя, ведь промедление может лишить возможностей в будущем.

"Движение - это жизнь, покой - это смерть"

Жизнь - это постоянное развитие и совершенствование. Остановка - это деградация.

Валерий Лобановский (фото: wikipedia)

"Критиковать не только можно, но и нужно. И если критика конструктивная, если в ней есть какое-то рациональное зерно, то она идет только на пользу тем, кого критикуют"

Лобановский видел в критике инструмент для роста, при условии, что она направлена не на унижение.

"Для себя я твердо усвоил с первых же дней: тренер должен свято помнить, не забывать ни на миг, что работает с людьми, которые в значительной степени делают из него тренера. А люди в отличие от роботов имеют душу, часто довольно ранимую, иногда - своенравную. Тренер, безусловно, должен в совершенстве разбираться в футбольном деле, но это одна сторона медали. Другая - тренер обязан одинаково хорошо понимать и душу игры, и душу людей"

Это подчеркивает значение человечности и эмпатии в работе с командой. Успех тренера зависит от его способности понимать и мотивировать своих подопечных.

"Меня прежде всего интересует процесс, совершенствование. Если оно идет, то будут и памятные матчи и любимые игроки"

Лобановский ставил процесс обучения и прогресса выше отдельных побед, считая это залогом долгосрочного успеха.

"Случайностей не бывает. Случайность тоже проявление определенной закономерности"

Он верил, что все в жизни подчинено определенным правилам, даже если они не сразу заметны и понятны.

Валерий Лобановский (фото: Кинориум)

"Я отношу себя к категории людей, которые не любят признаваться в своей неправоте, но - с годами и опытом - стараюсь после совершения ошибки повести себя таким образом, чтобы окружающим не составило труда убедиться в том, что я ошибался. Откровенность - наука трудная"

Лобановский признавал, что ошибается, но умел делать это достойно, без оправданий.

"Своими ощущениями я никогда ни с кем не делюсь. Пока хранишь их в себе - они сильны, стоит обсудить с кем-нибудь - расхолодишь и себя, и собеседника"

Это указывает на его сдержанность и самоконтроль.

"Поначалу я рассматривал футбол исключительно как занятие, позволяющее отвлечься от напряженной интеллектуальной работы"

Лобановский напоминает, что даже великое призвание может начинаться с простых вещей, как способ найти баланс в жизни.

"Я не признаю моды. Я признаю только то, что разумно"

Это о прагматизме и нежелании следовать за трендами, если они не имеют практической ценности.

Валерий Лобановский (фото: Кинориум)

"Еще в молодости я приучил себя никогда не выставлять напоказ собственные переживания"

Лобановский учился держать эмоции под контролем, чтобы быть стабильным лидером для своей команды.

"Категоричность суждений свойственна невеждам. В частности поэтому я стараюсь никому ничего не навязывать"

Он верил в необходимость гибкости мышления и умения слушать других.

"Я вообще не разделяю победы и поражения, это неизбежные составные части одного процесса"

Победы и поражения для Лобановского были шагами на пути к постоянному совершенствованию.

"Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор - это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в рассуждения оппонента. Я же всегда предлагаю игрокам оспорить мои предложения"

Лобановский развеивал миф о своей жесткости, объясняя, что всегда слушает и учитывает мнения других.

"Каждый жест тренера, слово, взгляд - это тоже воспитательная работа. Манера одеваться, причесываться, тон разговора - также относятся к категории воспитательных средств"

Он осознавал, что тренер является примером для игроков во всем: от поведения до внешнего вида.

"Быть тренером значительно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь только мячом, а у бровки ты управляешь людьми"

Тренер не просто руководит игрой, а работает с людьми, что требует психологического мастерства.

Валерий Лобановский на баннере болельщиков "Динамо" (Киев), 2 марта 2008 года (фото: wikipedia)

"Настоящий тренер обязан внимательно следить за современными мировыми тенденциями, постоянно узнавать что-то новое, а не использовать из сезона в сезон одни и те же наработки"

Лобановский подчеркивал важность постоянного обучения и обновления знаний.

"Необходимо, чтобы каждый проникся идеей так, будто это придумано им самим"

Настоящая мотивация, по его мнению, появляется, когда человек сам верит в ценность идеи.

"Жизнь игрока футбольной команды мастеров аскетична, которая сознательно избегает маленьких жизненных соблазнов"

Это напоминание, что успех требует самодисциплины и отказа от многих соблазнов.

Портрет Лобановского на Главном входе стадиона во время Евромайдана 2014 (фото: wikipedia)

Чем запомнился Лобановский

Валерий Лобановский - легендарный украинский футболист и тренер, один из самых выдающихся деятелей в истории мирового футбола. Его инновационный подход к тренировкам и тактике изменил современную игру, а его имя стало синонимом футбольного прогресса.

Лобановский родился в Киеве. В юности он увлекся футболом и начал свою карьеру как игрок в киевском "Динамо". Как футболист, он получил славу благодаря своим точным навесам и "сухим листам" - ударам с углового, которые закручивали мяч прямо в ворота. Кроме "сине-белых" Валерий Васильвоич играл также за одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер".

После завершения карьеры игрока Лобановский перешел к тренерской работе, которая принесла ему мировую известность. Наибольшего успеха он достиг как главный тренер именно "Динамо". Его команда доминировала в советском футболе, выиграв многочисленные чемпионаты и Кубки СССР, а также получила дважды Кубок обладателей кубков УЕФА (в 1975 и 1986 годах) и Суперкубок УЕФА (1975). При нем киевляне также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, что является наивысшим достижением украинского клуба во времена независимости.

Надгробие Валерия Лобановского на Байковом кладбище в Киеве (фото: wikipedia)

Лобановский стал пионером использования научного подхода в тренировочном процессе. Он применял математические модели и анализ данных для разработки тактики и физической подготовки игроков. Его методы повлияли на развитие футбола во всем мире.

Кроме "Динамо", Лобановский тренировал сборные СССР, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Украины. Его вклад в футбол отмечен многочисленными наградами, а его идеи остаются актуальными и сегодня.

Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года в Запорожье после инсульта, полученного во время матча чемпионата. Он умер в "день рождения" киевского "Динамо" - ровно в 75-ю годовщину со дня основания клуба.

Валерий Васильевич всегда демонстрировал патриотизм через преданность киевскому "Динамо" и популяризацию украинского футбола на международной арене. Сам Мэтр, по свидетельствам очевидцев, разговаривал на украинском языке с некоторыми футболистами, еще с 90-х поддерживал евроинтеграцию, называл себя патриотом Украины.

Кадр из фильма "Лобановский навсегда" (2016) (фото: Кинориум)