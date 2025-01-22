Фільми про любов на відстані, які доводять, що справжні почуття переживуть усе

Справжня любов може подолати все: будь-які труднощі та відстані. Проте закохані, які стикаються з подібним, переживають через це яскравий емоційний досвід, і не завжди він є приємним і простим.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку фільмів та серіалів, які захоплюють своєю щирістю та реалістичним зображенням складнощів, які проживають пари на відстані.

"На відстані кохання"

Фільм розповідає про Ерін і Гаррета, які знайомляться та закохуються. Проте їхні стосунки ускладнюються після того, як Ерін повертається до Сан-Франциско, а Геррет залишається у Нью-Йорку. Вони вирішують зберегти стосунки на відстані, і перед закоханими постає низка труднощів.

"Любий Джон"

Солдат Джон і студентка Савана закохуються одне в одного під час літніх канікул. Проте їхній роман чекають випробування, оскільки Джон їде на службу. Листи - єдиний спосіб для закоханих залишатися близькими один для одного.

"Клятва"

Після аварії дружина головного героя втрачає пам'ять і забуває всі їхні щасливі моменти. Через це вона емоційно віддаляється від нього, але чоловік намагається зробити усе від себе залежне, аби заново закохати її в себе.



"Один день"

Раз на рік Емма та Декстер зустрічаються, і їхні стосунки розвиваються з кожною зустріччю. Проте з плином часу життєві шляхи головних героїв розходяться все більше. Ця романтична історія показує, як важливо цінувати тих, хто знаходиться поруч.

"P.S. Я кохаю тебе"

Головна героїня втрачає чоловіка, і після його смерті отримує серію листів. Написані ним рядки допомагають жінці подолати втрату та наважитися на життя з чистого аркуша.

"Нормальні люди"

Це драма про стосунки Конелла та Маріанни, роман між якими зав’язується ще в школі. Їхні почуття випробовуються часом, відстанню та особистими змінами. Головні герої то зближуються, то віддаляються, але завжди знаходять дорогу одне до одного.

"Вірна дружина"

Це історія про жінку, яка залишається поруч із чоловіком, попри те, що його посадили до в’язниці. Фільм розповідає про всі труднощі, з якими довелося зіштовхнутися цій парі.