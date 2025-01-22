Фильмы о любви на расстоянии, которые доказывают, что настоящие чувства переживут все

Настоящая любовь может преодолеть все: любые трудности и расстояния. Однако влюбленные, которые сталкиваются с подобным, переживают из-за этого яркий эмоциональный опыт, и не всегда он является приятным и простым.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку фильмов и сериалов, которые захватывают своей искренностью и реалистичным изображением сложностей, которые проживают пары на расстоянии.

"На расстоянии любви"

Фильм рассказывает об Эрин и Гаррете, которые знакомятся и влюбляются. Однако их отношения осложняются после того, как Эрин возвращается в Сан-Франциско, а Геррет остается в Нью-Йорке. Они решают сохранить отношения на расстоянии, и перед влюбленными возникает ряд трудностей.

"Любимый Джон"

Солдат Джон и студентка Савана влюбляются друг в друга во время летних каникул. Однако их роман ждут испытания, поскольку Джон уезжает на службу. Письма - единственный способ для влюбленных оставаться близкими друг для друга.

"Клятва"

После аварии жена главного героя теряет память и забывает все их счастливые моменты. Из-за этого она эмоционально отдаляется от него, но мужчина пытается сделать все от себя зависящее, чтобы заново влюбить ее в себя.



"Один день"

Раз в год Эмма и Декстер встречаются, и их отношения развиваются с каждой встречей. Однако с течением времени жизненные пути главных героев расходятся все больше. Эта романтическая история показывает, как важно ценить тех, кто находится рядом.

"P.S. Я люблю тебя"

Главная героиня теряет мужа, и после его смерти получает серию писем. Написанные им строки помогают женщине преодолеть потерю и решиться на жизнь с чистого листа.

"Нормальные люди"

Это драма об отношениях Конелла и Марианны, роман между которыми завязывается еще в школе. Их чувства испытываются временем, расстоянием и личными изменениями. Главные герои то сближаются, то отдаляются, но всегда находят дорогу друг к другу.

"Верная жена"

Это история о женщине, которая остается рядом с мужем, несмотря на то, что его посадили в тюрьму. Фильм рассказывает обо всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться этой паре.