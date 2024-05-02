Фільми за книгами: 6 кращих екранізацій, які ви мусите подивитися прямо зараз

За останні десятиліття кінематограф розвинувся настільки, що якісною стрічкою зараз нікого не здивувати, а ось хорошою екранізацією світового книжкового бестселера - можна.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало добірку з 6 книг, світових бестселерів від видавництва #книголав, за якими відзнято екранізації.

"Чоловік на ім'я Уве" (Фредрік Бакман)

Літературний дебют шведського журналіста Фредріка Бакмана став бестселером за версією New York Times. Зворушлива іронічна історія літнього чоловіка на ім'я Уве не залишила байдужим мільйони читачів з усього світу.



Добрий буркотун, вийшовши на пенсію та втративши кохану дружину, знову намагається знайти сенс життя, і йому це добре вдається.

Якщо ви хочете відчути і радість, і сум водночас, ця книга - маст-хев на вашій книжковій полиці.

Обкладинка книги

Екранізації

"Людина на ім'я Уве" (2015) режисера Ганнеса Голма. У ролях: Рольф Лассгорд, Бахар Парс, Філіп Берг, Іда Інволль, Катаріна Ларссон.

"Чоловік на ім'я Отто" (2022) режисера Марка Форстера. У ролях: Том Генкс, Маріана Тревіно, Рейчел Келлер, Мануель Гарсіа-Рульфо, Камерон Бріттон, Майк Бірбілья.

"Татуювальник Аушвіцу" (Гізер Морріс)

Продовжує добірку дебютний роман австрійської письменниці Гізер Морріс. Це реальна історія кохання, яке зародилося та вижило у стінах концентраційного табору "Аушвіц".

У Гіти Фурман стерлось татуювання з порядковим номером, а відновити знак мав Лалі Соколов. Випадкова зустріч стала доленосною. Кохання двох ув'язнених пережило випробування, розлуку та переросло у 56 років щасливого спільного життя.

Ця щемка історія, переплетена зі страшними історичними подіями 40-х років минулого сторіччя, вразила спершу читачів, а потім і глядачів із різних куточків земної кулі.

Обкладинка книги

Екранізація

Серіал "Татуювальник з Аушвіцу". Його зйомки ще тривають. Прем'єра запланована на червень 2024 року. У ролях: Гарві Кейтель, Анна Прохняк та інші.

"Тривожні люди" (Фредрік Бакман)

І знову талановитий шведський журналіст Фредрік Бакман і його книга, що очолила найвідоміші книжкові рейтинги та стала світовим бестселером.

Заплутаний психологічний роман і водночас легка комедія, що читається на одному подиху, вас точно вразить.

Грабіжник-невдаха бере в заручники вісьмох незнайомців, які прийшли оглянути квартиру, виставлену на продаж. У кожного з восьми полонених - унікальна життєва історія, однак у всіх є дещо спільне. Молода пара, яка очікує дитину, літнє подружжя, яке щойно вийшло на пенсію, директорка банку, агентка з нерухомості та старенька пані, яка вже не боїться зброї.

Обкладинка книги

Екранізація

Серіал "Тривожні люди" (2021) Фелікса Гернгрена. У головних ролях: Лейф Андре, Маріка Лагеркранц, Пер Андерссон, Лотті Еджебрант, Анна Гранат.

"Брітт-Марі була тут" (Фредрік Бакман)

Героїня цього роману - також героїня однієї з попередніх книг Фредріка Бакмана "Моя бабуся просить їй вибачити".

63-річна жінка Брітт-Марі багато років прожила у щасливому шлюбі та раптом у сім'ї настає криза - коханий чоловік її зраджує. Щоб пережити особисті негаразди та знайти першу за останні 40 років роботу, жінка вирішує податись у закинуте віддалене містечко Борг. Тут Брітт-Марі зустрічає доволі різних людей, а на її долю випадають нелегкі, проте цікаві випробування.

Впродовж усієї книги читач спостерігає, як формується особистість літньої жінки, яка все своє життя боялась осуду.

Обкладинка книги

Екранізація

Фільм "Тут була Брітт-Марі" (2019). Режисер Тува Новотні. У ролях: Пернілла Август, Пітер Габер, Андерс Мосслінг, Малін Леванон і Вера Віталі.

"Щоденник Ґуантанамо" (Мохамед Ульд Слахі)

Перший щоденник, написаний ув'язненим в Ґуантанамо.

Громадянин Мавританії Мохамед Ульд Слахі з 2002 до 2016 перебував у в'язниці на Кубі - весь цей час його підозрювали в терактах, що відбулись у США у 2011 році. Щоб хоч якось зменшити страждання, ув'язнений почав вести щоденник, де описував свої будні.

466 сторінок мемуарів мавританця американські офіційні особи забороняли публікувати аж до 2015 року.

Обкладинка книги

Екранізація

"Мавританець" (2021) Кевіна Макдональда. У ролях: Джоді Фостер, Тахар Рахім, Шейлін Вудлі, Бенедикт Камбербетч, Закарі Лівай та інші.

"Бідолашні створіння" (Аласдер Ґрей)

Роман, який точно вразить оригінальністю та сміливістю. А ще змусить своїх читачів відчувати радість і розпач, змотивує досліджувати людську природу.

Одного разу хірург рятує життя молодій жінці Беллі, пересадивши їй мозок мертвої дитини. Белла, тепер з тілом дорослої жінки та розумом дитини, стикається з численними труднощами та упередженнями у вікторіанському суспільстві.

Разом із хірургом вони вирушають у подорож, де Белла досліджує свою нову ідентичність, сексуальність та місце у світі.

Екранізація

Фільм "Бідолашні створіння" (2023), режисером якого став Йоргос Лантімос. У ролях: Емма Стоун, Марк Раффало, Віллем Дефо, Рамі Юссеф, Крістофер Ебботт та Джеррод Кармайкл.