Фильмы по книгам: 6 лучших экранизаций, которые вы должны посмотреть прямо сейчас

За последние десятилетия кинематограф развился настолько, что качественной лентой сейчас никого не удивить, а вот хорошей экранизацией мирового книжного бестселлера - можно.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку из 6 книг, мировых бестселлеров от издательства #книголав, по которым были сняты экранизации.

"Чоловік на ім'я Уве" (Фредрик Бакман)

Литературный дебют шведского журналиста Фредрика Бакмана стал бестселлером по версии New York Times. Трогательная ироническая история пожилого мужчины по имени Уве не оставила равнодушным миллионы читателей со всего мира.



Добрый ворчун, выйдя на пенсию и потеряв любимую жену, снова пытается обрести смысл жизни, и ему это хорошо удается.

Если вы хотите почувствовать и радость, и печаль одновременно, эта книга - маст-хэв на вашей книжной полке.

Обложка книги

Экранизация

"Человек по имени Уве" (2015) режиссера Ханнеса Холма. В ролях: Рольф Лассгорд, Бахар Парс, Филипп Берг, Ида Инволль, Катарина Ларссон.

"Мужчина по имени Отто" (2022) режиссера Марка Форстера. В ролях: Том Хенкс, Марианна Тревино, Рэйчел Келлер, Мануэль Гарсиа-Рульфо, Камерон Бриттон, Майк Бирбилья.

"Татуювальник Аушвіцу" (Хизер Моррис)

Продолжает подборку дебютный роман австрийской писательницы Хизер Моррис. Это реальная история любви, которая зародилась и выжила в стенах концентрационного лагеря "Аушвиц".

У Гиты Фурман стерлась татуировка с порядковым номером, а восстановить знак должен был Лали Соколов. Случайная встреча стала судьбоносной. Любовь двух заключенных пережила испытания, разлуку и переросла в 56 лет счастливой совместной жизни.

Эта трогательная история, переплетенная со страшными историческими событиями 40-х годов прошлого столетия, поразила сначала читателей, а затем и зрителей из разных уголков земного шара.

Обложка книги

Экранизация

Сериал "Татуировщик из Аушвица". Его съемки продолжаются. Премьера намечена на июнь 2024 года. В ролях: Харви Кейтель, Анна Прохняк и другие.

"Тривожні люди" (Фредрик Бакман)

И снова талантливый шведский журналист Фредрик Бакман и его книга, возглавившая самые известные книжные рейтинги и ставшая мировым бестселлером.

Запутанный психологический роман и одновременно читаемая на одном дыхании легкая комедия вас точно поразит.

Грабитель-неудачник берет в заложники восьмерых незнакомцев, которые пришли осмотреть квартиру, выставленную на продажу. У каждого из восьми пленных - уникальная жизненная история, однако у всех есть кое-что общее. Молодая пара, ожидающая ребенка, пожилые супруги, только что вышедшие на пенсию, директор банка, агент по недвижимости и старушка, которая уже не боится оружия.

Обложка книги

Экранизация

Сериал "Тривожные люди" (2021) Феликса Хернгрена. В главных ролях: Лейф Андре, Марика Лагеркранц, Пер Андерссон, Лотти Эджебрант, Анна Гранат.

"Брітт-Марі була тут" (Фредрик Бакман)

Героиня этого романа - также героиня одной из предыдущих книг Фредрика Бакмана "Моя бабушка просит ей простить".

63-летняя женщина Бритт-Мари много лет прожила в счастливом браке и вдруг в семье наступает кризис - любимый мужчина ее предает. Чтобы пережить личные проблемы и найти первую за последние 40 лет работу, женщина решает отправиться в заброшенный отдаленный городок Борг. Здесь Бритт-Мари встречает довольно разных людей, а на ее долю выпадают нелегкие, но интересные испытания.

На протяжении всей книги читатель наблюдает, как формируется личность пожилой женщины, всю свою жизнь боявшейся осуждения.

Обложка книги

Экранизация

Фильм "Здесь была Бритт-Мари" (2019). Режиссер Тува Новотни. В ролях: Пернилла Август, Питер Габер, Андерс Мосслинг, Малин Леванон и Вера Витали.

"Щоденник Ґуантанамо" (Мохамед Ульд Слахи)

Первый дневник, написанный заключенным в Гуантанамо.

Гражданин Мавритании Мохамед Ульд Слахи с 2002 по 2016 год находился в тюрьме на Кубе - все это время его подозревали в терактах, произошедших в США в 2011 году. Чтобы хоть как-то снизить страдания, заключенный начал вести дневник, где описывал свои будни.

466 страниц мемуаров мавританца американские официальные лица запрещали публиковать до 2015 года.

Обложка книги

Экранизация

"Мавританец" (2021) Кевина Макдональда. В ролях: Джоди Фостер, Тахар Рахим, Шейлин Вудли, Бенедикт Камбербетч, Закари Ливай и другие.

"Бідолашні створіння" (Аласдер Грей)

Роман, который точно поразит оригинальностью и смелостью. А еще заставит своих читателей испытывать радость и отчаяние, мотивирует исследовать человеческую природу.

Однажды хирург спасает жизнь молодой женщине Белле, пересадив ей мозг мертвого ребенка. Белла, теперь с телом взрослой женщины и умом ребенка, сталкивается с многочисленными трудностями и предубеждениями в викторианском обществе.

Вместе с хирургом они отправляются в путешествие, где Белла исследует свою новую идентичность, сексуальность и место в мире.

Экранизация

Фильм "Бедные создания" (2023), режиссером которого стал Йоргос Лантимос. В ролях: Эмма Стоун, Марк Раффало, Виллем Дефо, Рами Юссеф, Кристофер Эбботт и Джеррод Кармайкл.