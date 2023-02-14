Фільми до Дня закоханих, які треба подивитися 14 лютого для романтичного настрою

Щоб кохати - не потрібні особливі дати. Але от без фільмів День святого Валентина точно не обійдеться. Тому не стримуйте своїх почуттів та емоцій 14 лютого. Посмійтеся з недолугих побачень чи пустіть сльозу над мелодрамою. Присвятіть цей вечір собі чи відпочиньте з тим, кого любите.

А щоб ви не витрачали час на пошуки вдалого сюжету, Styler спільно з медіасервісом MEGOGO підготував добірку кращого романтичного кіно.

Ловелас Антуан вже й забув, коли прокидався в ліжку один. А ще вкотре забув, як звати його нову коханку. Та в цьому бурхливому ритмі життя з’являються нові ввідні: літак до Парижа, 7 годин польоту та ображена колишня дівчина в сусідньому кріслі. Тепер вони приречені провести час разом і згадати все! Тож пристебніть пояси - входимо в зону турбулентності та пристрасті.

Кохання з першого погляду можливе! Особливо, якщо цих перших поглядів було декілька. Тім успадкував від батька суперсилу - повертатися в будь-який момент свого минулого. З таким даром можна змінювати світ, але хлопець має справу важливішу - підкорити серце Мері. Ця легка комедія не лише про романтику. Вона надихає цінувати кожну хвилину, адже деякі моменти можна пережити тільки раз!

Ще вчора Рафаель давав всім автографи та надихався на нові книги своєю музою Олівією. Але черговий ранок перевернув усе з ніг на голову. Тепер він вчитель-холостяк, а Олівія - успішна піаністка, яка зовсім не впізнає свого вчорашнього хлопця. Чи вийде у Рафаеля завоювати її любов у паралельному світі? Чи все ж кохання не дає другого шансу?

Відразу спойлер - ваша шкіра покриється сиротами від цього сюжету. Робер та Діана будували плани на щасливе майбутнє, подорожували та чекали дитину. Але за традицію доля прагне додати в радісне життя нотку драми. Невиліковна хвороба паралізує хлопця - тепер він прив’язаний до ліжка та апарата штучного дихання. Здавалось би, кінець історії. Але кохання та прагнення жити ще здивують вас справжнім дивом!

За життям суперзірки Кет та її нареченого Бастіана слідкують мільйони. І от вона стоїть на сцені за секунду до оголошення про їхнє весілля. Здогадайтеся, що може статися: а) Бастіан вривається на коні та робить неймовірно-феєричну пропозицію; б) Кет дізнається про зраду та вибирає собі за чоловіка незнайомця з натовпу.

Так, усе доволі очевидно - другий варіант! Тепер селебриті та математик із різних соціальних світів спробують побудувати стосунки на хвилі спонтанності.

"Через 3 хвилини чекаю біля сараю". Ліббі не очікувала, що саме так почнеться їхня історія кохання. І не очікувала, що взагалі знову відчує почуття, бо трагедія з чоловіком забрала всі надії на щастя. Тож чи стане ферма в Техасі місцем початку нової історії? Чи згадки про минуле так і не дозволять жінці почати нове життя?

Близько 93% жінок люблять ванну при свічках, каву в ліжко та чоловіка, який вміє прибирати. Том знає це все та виконує, адже він - робот. От тільки Альма належить до тих, хто цінує зовсім інше й не піддається алгоритмам. Вона згодна потерпіти компанію чоловіка-гуманоїда, щоб отримати гроші за цей експеримент. Але справжня винагорода ще чекає її попереду.

Вони зустрілися на танцях і більше не змогли відірвати погляд одне від одного. Це була б казкова історія любові, якби не війна двох кримінальних банд, до яких належали ці Ромео та Джульєтта з нетрів Нью-Йорка. Тепер у застарілих будинках живе не лише почуття ворожнечі, а й щирого кохання. Яке з них виявиться сильнішим?

Вдова Сара почала інтерв’ю про свого покійного чоловіка досить прохолодно. Адже Віктор Адельман був талановитим письменником, та не завжди найкращим партнером. Але кожен спогад все глибше занурював її в минуле, перетворюючи розповідь на теплу ностальгічну подорож життям. Цілих 45 років вони проходили випробування успіхом, зрадами та багатством. Вмощуйтеся зручніше, ця історія затягне вас з головою.