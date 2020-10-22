ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Как в фильме ужасов: в Киеве оборвался лифт с человеком внутри

Киев, Четверг 22 октября 2020 10:37
Как в фильме ужасов: в Киеве оборвался лифт с человеком внутри
В киевской многоэтажке оборвался лифт (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в многоэтажке оборвался трос лифта

В Киеве оборвался лифт, в котором находился человек. ЧП произошло на Левобережной, по адресу Митрополита Шептицкого, 24В. У лифта оборвался трос и он начал падать. К счастью, спасательные службы прибыли вовремя и пассажира удалось спасти. Об этом информируют на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что в кабине сработали тормозные колодки.

Местные жители говорят, что уже давно просили заменить лифт, так как он находился в аварийном состоянии.

В Киеве оборвался лифт с человеком внутри

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент в столице за последнее время. Так, в Киеве оборвался лифт, где ехали врачи из скорой помощи. Трагедия чуть не случилась в Днепровском районе Киева, куда медики прибыли на телефонный вызов.

Также мы писали о том, что в Киеве появился "лифт из фильма ужасов", который решил пожить своей жизнью. Подъемник начал движение с открытой дверью, когда к нему приближался человек. Еще секунда, и могло бы случиться непоправимое.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевлифт

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь