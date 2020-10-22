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Як у фільмі жахів: у Києві обірвався ліфт з людиною всередині

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 10:37
Як у фільмі жахів: у Києві обірвався ліфт з людиною всередині
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві в багатоповерхівці обірвався трос ліфта

У Києві обірвався ліфт, в якому перебувала людина. НП сталася на Лівобережній, за адресою Митрополита Шептицького, 24В. У ліфта обірвався трос і він почав падати. На щастя, рятувальні служби прибули вчасно і пасажира вдалося врятувати. Про це інформують на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Наголошується, що в кабіні спрацювали гальмівні колодки.

Місцеві жителі кажуть, що вже давно просили замінити ліфт, оскільки він знаходився в аварійному стані.

У Києві обірвався ліфт з людиною всередині

Зазначимо, що це вже не перший подібний інцидент в столиці за останній час. Так, у Києві обірвався ліфт, де їхали лікарі зі швидкої допомоги. Трагедія мало не сталася в Дніпровському районі Києва, куди медики прибули на виклик.

Також ми писали про те, що у Києві з'явився "ліфт з фільму жахів", який вирішив пожити своїм життям. Підйомник почав рух з відкритими дверима, коли до нього наближався чоловік. Ще секунда, і могло б статися непоправне.

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