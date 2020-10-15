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В Киеве медики "скорой" чуть не умерли в лифте: все произошло быстро

Четверг 15 октября 2020 13:35
В Киеве медики "скорой" чуть не умерли в лифте: все произошло быстро
В Киеве оборвался лифт с врачами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепровском районе Киева чуть не случилась трагедия с врачами

В Киеве оборвался лифт, где ехали врачи из скорой помощи. Трагедия чуть не случилась в Днепровском районе Киева, куда медики прибыли на телефонный вызов. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева на Facebook.

Отмечается, что в одном из домов на улице Литинской оборвался лифт с медиками скорой, приехавших на срочный вызов.

"Женщина потеряла сознание, хрипела, а изо рта шла пена. Поэтому карета скорой выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больной и 10-летняя дочь. Все сели в лифт и стали подниматься на восьмой этаж. Вдруг лифт, добравшись пятого этажа, начал стремительно падать вниз. К счастью, на втором этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился", — рассказали на странице.

Спасатели приехали на место ЧП и через щель начали освобождать медиков. В это время на вызов приехала другая бригада врачей скорой помощи и помогла женщине.

"Все закончилось хорошо, если, конечно, не учитывать стресс", — рассказали медики.

Как мы сообщали ранее, украинский врач назвала новые группы риска коронавируса.

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