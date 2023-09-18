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Фільм Шона Пена про війну в Україні покажуть вже сьогодні: де дивитися

Фільм Шона Пенна покажуть в Україні (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Фільм про війну в Україні, який зняв американський актор та режисер Шон Пенн, покажуть для всіх українців. Документальний фільм "Суперсила" можна буде подивитися в ефірі Єдиних Новин сьогодні, 18 вересня о 21:00.

Про це повідомили у єфірі телемарафону.

Американський актор Шон Пенн застав перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у самому епіцентрі подій - він в той час знаходився у Києві, куди приїхав знімати документальний фільм про Володимира Зеленського і його шлях від коміка до президента.

І це був не перший візит Пенна в Україну, він побував в Києві у жовтні 2021 року і навіть з'їздив на бойові позиції у зону ООС.

У фільмі "Суперсила" Шон Пенн описує події в столиці України в перші дні війни, що він побачив, про перші ракетні атаки на столицю. Відтоді режисер та його команда побувала в Україні ще 7 разів. Вже весною Пенн побував у Києві, Ірпені та Бучі.

Шон Пенн має свій благодійний фонд, який організував збір та доставку гуманітарної допомоги до України.

Актор став потужним голосом України у світі. Він вимагав від Американської кіноакадемії надати Володимиру Зеленському надати можливість звернутися до світу під час нагородження Оскара - через місяць після вторгнення РФ до України.

 

Раніше ми повідомляли, що Шон Пенн знайшов спосіб, як його "Оскар" зможе допомогти Україні.

А також ми писали про те, який фільм буде представляти Україну на "Оскарі".

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