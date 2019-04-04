Фильм "Шазам!": смотреть онлайн трейлер

В украинский прокат 4 апреля выходит "Шазам!" - очередной боевик вселенной DC, снятый по одноименному комиксу.

Всего одно слово превращает мальчика-сироту в супергероя с силами легендарных богов. Сможет ли парнишка правильно распорядиться сверхспособностями и победить коварного злодея?

Шазам! - официальный трейлер (YouTube/planetakino)

Сюжет фильма

Главный герой Билли Бетсон - 14-летний подросток. В раннем возрасте мальчик потерял маму и с тех пор сменил уже несколько приемных родителей. Однажды он попадает в не совсем типичную семью - супруги сами жили в детдоме, а теперь воспитывают сразу несколько детей разных возрастов.

Но и у них Билли не собирается задерживаться, пока на его пути не появляется настоящая магия. Мальчик встречает волшебника, который передает ему все свои силы.

Кадр из фильма (скрин YouTube/planetakino)

Теперь Билли нужно произнести всего лишь слово, и он превращается во взрослого мужчину. Ему доступны суперспособности древних богов, чьи имена скрыты в заклинании "Шазам", - мудрость Соломона, силы Геракла, стойкость Атланта, мощь Зевса, смелость Ахиллеса и скорость Меркурия.

Как и любому супергерою, Билли предстоит сразиться со злодеем. Тедди Сивана в детстве оказался недостойным сил Шазама, но он вырос и смог овладеть темными чарами.

Актерский состав

Взрослого супергероя и альтер-эго Билли сыграл Закари Ливай ("Тор: Рангарек", "Она же Грейс"). Дуэйну Джонсону также предлагали работу в данном проекте, но актер отказался ради роли злодея Черного Адама в следующих фильмах вселенной DC.

Кадр из фильма (скрин YouTube/planetakino)

Эштон Энджел сыграл подростка Билли. Роль Тедди Сивана исполнил Марк Стронг ("Пипец", "Братья из Гримсби"). Также в фильме снимались: Джимон Хонсу, Грейс Фултон, Йен Чен и другие.

Режиссером комедийного суперегойского фентези стал Дэвид Ф. Сандберг ("Проклятие Анабель: Зарождение зла", "И гаснет свет").

Кстати, в украинский прокат вышел семейный фильм "Дамбо" о слоненке, который умеет летать. За основу сюжета был взят популярный мультфильм 1941 года.

Также в кинотеатрах состоялась пермьера фэнтези "Битва за Землю" о противостоянии землян и пришельцев в борьбе за контроль над планетой.