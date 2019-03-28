Фильм "Битва за Землю": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Битва за Землю" (YouTube/UFD Independent Films)

28 марта в прокат выходит фантастический триллер "Битва за Землю". Смотреть онлайн трейлер фильма можно у нас на Styler - в материале Styler

"Битва за Землю" - очередной фантастический экшен от режиссера Руперта Уайатта ("Восстание планеты обезьян"). Зрителей ожидает захватывающее противостояние землян и пришельцев в борьбе за контроль над планетой.

Битва за Землю - официальный трейлер (YouTube/UFD Independent Films)

Сюжет фильма

Действие разворачивается в Чикаго, где на протяжении десятилетия правят инопланетные власти. Пришельцы установили тотальный контроль над людьми. Мобильная связь и интернет заблокированы, уничтожены библиотеки, а роботы-дроны ежесекундно следят за происходящим в домах и на улицах.

Кадр из фильма "Битва за Землю" (скрин YouTube/UFD Independent Films)

Основная часть населения сотрудничает с оккупантами, ведь благодаря внеземному "Законодателю" в США больше нет социальных проблем. Только небольшой группе людей удается оставаться незамеченными, и именно они готовят восстание, чтобы вернуть планету.

Чтобы поймать лидера повстанцев, шеф полиции Чикаго вербует парня Габриэля - сына погибшего солдата.

Актерский состав

Режиссером и соавтором сценария фантастического триллера стал Руперт Уайатт, известный своими работами "Восстание планеты обезьян", сериал "Изгоняющий дьявола". Ради съемок Уайатт покинул проект экранизации комиксов "Гамбит".

Вера Фармига в фильме "Битва за Землю" (скрин YouTube/UFD Independent Films)

Главные роли в фильме "Битва за Землю" исполнили: Джон Гудман ("Большой Лебовски", "Бартон Финк"), Вера Фармига ("Пассажир", сериал "Мотель Бейтсов"), Эштон Сандерс ("Великий уравнитель", "Лунный свет"), Джонатан Мейджерс ("Белый парень Рик", "Недруги").

Напомним, за несколько недель до долгожданной премьеры в сеть слили первую серию заключительного сезона "Игры престолов".

Также ранее мы рассказывали, что звезда сериала Эмилия Кларк перенесла инсульт и две операции на мозге после съемок первого сезона.