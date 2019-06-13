ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фильм "Путешествие хорошего пса": смотреть онлайн трейлер

STYLERФильмы и сериалы    13.06.2019 - 07:30
Фильм "Путешествие хорошего пса": смотреть онлайн трейлер
Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Семейная комедия выходит на экраны украинских кинотеатров 13 июня

"Путешествие хорошего пса" ("Собачья жизнь 2") - продолжение трогательной истории о приключениях отважного пса Бейли. Трейлер, сюжет и интересные факты о фильме - у нас на Styler.

Путешествие хорошего пса - украинский трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

О чем фильм

В 2017 году фильм "Жизнь и цель собаки" покорил сердца миллионов зрителей, и спустя два года мы узнаем продолжение этой невероятной истории о преданности, любви и дружбе.

Драматическая комедия "Путешествие хорошего пса" (оригинальное название "A Dog's Journey") снята по мотивам литературного хита В. Брюса Камерона, как и первая часть фильма.

Кадр из фильмаКадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Действие сюжета разворачивается в Мичигане на ферме, где живут Итан с семьей и их домашний любимец Бейли. Пес любит играть с внучкой хозяев СиДжей, но однажды мама девочки забирает ее в город.

Тогда Бейли обещает себе, что в будущей жизни обязательно найдет СиДжей. Так и происходит - в следующей реинкарнации пес становится щенком повзрослевшей девочки.

Съемочная группа и актерский состав

Режиссером фильма "Путешествие хорошего пса" стала Гейл Манкусо ("Американская семейка", "Сообщество", "Два с половиной человека"). Одним из сценаристов выступил автор бестселлера "Жизнь и цель собаки" В. Брюс Камерон.

Кадр из фильмаКадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Главные роли исполнили: Деннис Куэйд ("Жизнь и цель собаки", "Вдали от рая"), Кетрин Прэскотт ("Молокососы", "Царство"), Бетти Гилпин ("Блеск", "Ну разве не романтично?"), Марг Хельгенбергер ("Под куполом", "C.S.I. Место преступления").

Ранее в украинский прокат вышел семейный анимационный фильм "Секреты домашних животных 2". В продолжении популярного мультика приключения пушистых любимцев продолжаются с новыми друзьями.

Напомним, стала известна дата официальной премьеры сериала студии НВО "Чернобыль" в эфире украинского телевидения.

Фильм "Люди Икс: Темный Феникс": смотреть онлайн трейлер Фильм "Секреты домашних животных 2": смотреть онлайн трейлер
Новости Украины онлайнтрейлер
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь