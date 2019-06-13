Фильм "Люди в черном: Интернэшнл": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Главные роли в фантастическом экшене "Люди в черном 4" достались звездам киновселенной Marvel Крису Хэмсворту и Тессе Томпсон

13 июня в украинский прокат выходит продолжение фантастического боевика о суперагентах "Люди в черном: Интернэшнл". Смотреть онлайн трейлер фильма можно у нас на Styler.

Украинский трейлер "Люди в черном: Интернэшнл" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Сюжет фильма

На большие экраны выходит четвертая часть франшизы о легендарных агентах, которые защищают землю от инопланетных бандитов. И в этот раз работы у них будет очень много!

Один из лучших сотрудников организации Эйч и его новая напарница Эм отправятся в Лондон, чтобы вычислить "крота" и, конечно же, защитить мир от злобных пришельцев.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

"Люди в черном: Интернэшнл": актеры и интересные факты

Уилла Смитта и Томми Ли Джонса в новом фильме заменили Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон. Именно они - представители нового поколения "людей в черном".

Кстати, Хемсворт и Томпсон вместе снимались в супергеройских экшенах "Тор: Рангерек", "Мстители: Финал", а в самом премьерном фильме есть даже несколько отсылок к картинам Marvel. К примеру, агент Эйч дерется с пришельцем молотом, похожим на оружие Тора.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

В фильме "Люди в черном: Интернэшнл" также снимались: Лиам Нисон, Ребекка Фергюсон, Эмма Томпсон, Кумэйл Нанджиани и другие.

Режиссером комедийного боевика выступил Ф. Гэри Грей ("Законопослушный гражданин", "Голос улиц", "Форсаж 8").

Кстати, неделей ранее в украинский прокат вышел фильм по комиксам "Люди Икс: Темный Феникс", главную роль в котором исполнила Софи Тернер.

Также смотрите на Styler трейлер премьерного мюзикла о легендарном Элтоне Джоне "Рокетмен", показ которого стартовал в кинотеатрах 6 июня.