Фільм "Люди в чорному: Інтернешнл": дивитися онлайн трейлер

Кадр із фільму "Люди в чорному: Інтернешнл" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Головні ролі у фантастичному екшені "Люди в чорному 4" дісталися зіркам кіновсесвіту Marvel Крісу Хемсворту і Тессі Томпсон

13 червня в український прокат виходить продовження фантастичного бойовика про суперагентів "Люди в чорному: Інтернешнл". Дивитися онлайн трейлер фільму можна у нас на Styler.

Український трейлер "Люди в чорному: Інтернешнл" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Сюжет фільму

На великі екрани виходить четверта частина франшизи про легендарних агентів, які захищають землю від інопланетних бандитів. І цього разу роботи у них буде дуже багато!

Один із кращих співробітників організації Ейч і його нова напарниця Ем відправляться до Лондона, щоб спіймати "крота" та, звичайно ж, захистити світ від злісних прибульців.

Кадр із фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

"Люди в чорному: Інтернешнл": актори і цікаві факти

Уілла Смітта і Томмі Лі Джонса в новому фільмі замінили Кріс Хемсворт і Тесса Томпсон. Саме вони - представники нового покоління "людей в чорному".

До речі, Хемсворт і Томпсон разом знімалися в супергеройських екшенах "Тор: Рангерек", "Месники: Фінал", а в самому прем'єрному фільмі є навіть кілька відсилань до картин Marvel. Наприклад, агент Ейч б'ється з прибульцем молотом, схожим на зброю Тора.

Кадр з фільму (YouTube / B & H Film Distribution Company)

У фільмі "Люди в чорному: Інтернешнл" також знімалися: Ліам Нісон, Ребекка Фергюсон, Емма Томпсон, Кумейл Нанджіані та інші.

Режисером комедійного бойовика виступив Ф. Гері Грей ("Законослухняний громадянин", "Голос вулиць", "Форсаж 8").

До речі, тижнем раніше в український прокат вийшов фільм за коміксами Marvel "Люди Ікс: Темний Фенікс", головну роль в якому виконала Софі Тернер.

Також дивіться на Styler трейлер прем'єрного мюзиклу про легендарного Елтона Джона "Рокетмен", показ якого стартував в кінотеатрах 6 червня.