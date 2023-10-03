Фільм "Королі репу" уже вийшов у хорошій якості: де дивитися онлайн
Фільм "Королі репу", у якому головні ролі зіграли артисти Михайло Дзюба та Антон Вельбой, вже доступний онлайн у хорошій якості.
Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у прес-службі сервісу MEGOGO, де й можна подивитися картину режисера Мирослава Латика.
Про що фільм "Королі репу"
Стрічка розповідає історію дорослішання, змішану з кримінальними пригодами та першими почуттями. Він сповнений національного колориту, особливої локальної атмосфери і сучасної української музики.
Головні персонажі, Казан і Арахіс, проживають у звичайному українському селі та мають спільну незвичайну мрію - стати відомими реп-виконавцями, аналогічно американському артисту Lil Peep з тату на всьому тілі, оверсайз сорочкою та кепкою.
У селі існує молодіжний клуб, де вони проводять час, а також Свєта, в яку закохався Казан.
Свєта працює в придорожній крамниці, яка починає привертати увагу турецьких гастербайтерів з будівництва поблизу.
Щоб здобути Свєту, Казан вирішує заробити гроші і вступає у спільноту нових "друзів", які виявляються бандитами.
Далі розвиток подій в фільмі набуває стрімкого ходу.
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