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Фильм "Код Красный": смотреть онлайн трейлер

STYLERФильмы и сериалы    18.04.2019 - 07:00
Фильм "Код Красный": смотреть онлайн трейлер
Кадр из фильма "Код Красный" (YouTube/SVOE KINO)

Шпионская драма "Код Красный" выходит в украинский прокат 18 апреля

"Код Красный" - реальная история о разведчице, которая предотвратила начало ядерной войны. Главную роль в драме сыграла Джуди Дэнч.  Смотреть трейлер и обзор премьерного фильма можно у нас на Styler.

Код Красный - трейлер фильма (YouTube/SVOE KINO)

Сюжет

В основе сценария драмы - биография русской шпионки КГБ, чья деятельность долгие годы находилась под грифом "секретно". Но именно благодаря ей удалось избежать Третьей мировой войны. 

История Джоан началась в Кембридже. Девушка смогла стать одной из немногих студенток престижного университета и получила диплом физика с отличием. 

Кадр из фильмаСофи Куксон в фильме "Код Красный" (скрин YouTube/SVOE KINO) 

После окончания учебы она устроилась в исследовательский институт и получила доступ к информации о разработках ядерного оружия. Эти данные Джоан на протяжении нескольких лет передавала советским службам разведки. 

Факты о фильме

Прототипом главной героини картины "Код Красный" является британка Мелита Норвуд. В течение 40 лет женщина работала на КГБ и вербовала агентов.

После отставки Мелита продолжала жить в Великобритании. Ее шпионскую деятельность в пользу СССР Ми-5 удалось доказать только в 1992 году. 

В фильме имя главной героини было изменено на Джоан Стенли. Ее сыграли Софи Куксон (в молодости) и Джуди Дэнч (пожилая Джоан).

Кадр из фильмаКадр из фильма (скрин YouTube/SVOE KINO) 

Также в драме снимались: Том Хьюз, Тереза Србова, Лоуренс Спелманн, Робин Соанс, Кевин Фёллер и другие.

Режиссер:Тревор Нанн.

Сценарий: Линдсей Шаперо по мотивам романа "Красная Джоан" английской писательницы Дженни Руни.

Напомним, в сети появился трейлер предстоящего мультфильма "Король Лев".

Также ранее мы рассказывали, что американский канал НВО выпустил трейлер мини-сериала "Чернобыль".

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