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Король Лев возвращается: в сети показали новый трейлер знаменитого мультфильма

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 20:05
Король Лев возвращается: в сети показали новый трейлер знаменитого мультфильма
Скриншот с видео: YouTube/Walt Disney Studios

Король Лев этим летом появиться в кинотеатрах Украины

"Король Лев" выйдет на большие экраны 19 июля 2019 года. Студия Disney анонсировала новый трейлер ремейка известного мультфильма 1994 года.

Режиссером картины выступил Джон Фавро, который снимал "Железного человека" и "Книгу джунглей". Роли озвучивают Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе и другие.

В Украине премьера мультфильма состоится 18 июля 2019 года.

Стоит отметить, что оригинальный "Король Лев", который был выпущен в 1994 году, собрал в прокате рекордные для классической анимации 968 миллионов долларов. При этом он завоевал три премии "Золотой глобус" и две премии "Оскар".

Видео: YouTube/Walt Disney Studios

Пользователи сети отметили потрясающую картинку мультфильма.

"Визуально удивительно, но не хватает шарма, надеюсь, это всего лишь в трейлере";

"Получилось, почти как документальная природа от Disney";

"Тимон и Пумба взволновали меня сейчас, это мои любимые персонажи из "Короля Льва";

"Хорошая работа, это выглядит реально";

"Визуализация выдающаяся. Этот фильм станет самым успешным ремейком в игровом кино";

"Я не плачу, это просто капли дождя на моем лице. Серьезно, это выглядит так хорошо. Я буду рыдать в кинотеатре";

"Давайте будем честными, этот фильм пойдет на пользу. Но он никогда не сможет соответствовать уровню ажиотажа и эмоциям, которые были у оригинала".

"Одна минута молчания для людей, которые думали, что львы настоящие".

Напомним, что американский телеканал показал трейлер сериала "Чернобыль", который выйдет на телеканале HBO.

Ранее сообщалось о том, что в сеть слили первую серию финального сезона "Игры престолов".

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