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Фільм "Код Червоний": дивитися онлайн трейлер

STYLERФільми і серіали    18.04.2019 - 07:00
Фільм "Код Червоний": дивитися онлайн трейлер
Кадр з фільму "Код Червоний" (YouTube / SVOE KINO)

Шпигунська драма "Код Червоний" виходить в український прокат 18 квітня

"Код Червоний" - реальна історія про розвідницю, яка запобігла початку ядерної війни. Головну роль в драмі зіграла Джуді Денч. Дивитися трейлер і огляд прем'єрного фільму можна у нас на Styler.

Код Червоний - трейлер фільму (YouTube / SVOE KINO)

Сюжет

В основі сценарію драми - біографія радянської шпигунки КДБ, чия діяльність довгі роки перебувала під грифом "секретно". Але саме завдяки їй вдалося уникнути Третьої світової війни.

Історія Джоан почалася в Кембриджі. Дівчина змогла стати однією з небагатьох студенток престижного університету і отримала диплом фізика з відзнакою.

Софі Куксон у фільмі "Код Червоний"Софі Куксон у фільмі "Код Червоний" (скрін YouTube/SVOE KINO)

Після закінчення навчання вона влаштувалася в дослідницький інститут і отримала доступ до інформації про розробки ядерної зброї. Ці дані Джоан протягом декількох років передавала радянським службам розвідки.

Факти про фільм

Прототипом головної героїні картини "Код Червоний" є британка Меліта Норвуд. Протягом 40 років жінка працювала на КДБ та вербувала агентів.

Після відставки Меліта продовжувала жити в Великобританії. Її шпигунська діяльність на користь СРСР Мі-5 змогло довести тільки в 1992 році.

У фільмі ім'я головної героїні було змінено на Джоан Стенлі. Її зіграли Софі Куксон (в молодості) і Джуді Денч (літня Джоан).

Кадр із фільму Кадр із фільму (скрін YouTube/SVOE KINO)

Також в драмі знімалися: Том Хьюз, Тереза ​​Србова, Лоуренс Спелманн, Робін Соанс, Кевін Феллер та інші.

Режисер: Тревор Нанн.

Сценарій: Ліндсей Шаперо за мотивами роману "Червона Джоан" англійської письменниці Дженні Руні.

Нагадаємо, в мережі з'явився трейлер майбутнього мультфільму "Король Лев".

Також раніше ми розповідали, що американський канал НВО випустив трейлер міні-серіалу "Чорнобиль".

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