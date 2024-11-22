Фільм про історію створення S.T.A.L.K.E.R. покажуть у кінотеатрах України: де і коли дивитися

Що відомо про фільм “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля”

У фільмі розповідається історія молодої української команди, яка у 2001 році наважилася створити гру з відкритим світом, революційною графікою та унікальним сюжетом. Складнощі розробки, постійні переноси, скепсис фанатів і тиск видавців - ці випробування не лише зробили гру S.T.A.L.K.E.R. культовою, а й залишили по собі чимало драматичних історій.

Кадр з фільму “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля”

“ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля” - це документальна розповідь про віру в ідею, про людську рішучість і про шлях, що привів до створення феномену, яким захоплюється світ. У стрічці зібрано інтерв’ю з ключовими творцями гри, історії, які залишалися за кадром, та думки експертів, які були свідками народження легенди.

Кадр з фільму “ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля”

Коли і де дивитися фільм про S.T.A.L.K.E.R.

Картина про культову гру вийде в лімітований прокат.

Це ексклюзивна подія, яка пройде лише чотири дні - з 28 листопада по 1 грудня у “Планета Кіно” в Києві, Львові, Дніпрі, Сумах та Харкові. Квитки на сеанси можна придбати за посиланням на офіційному сайті мережі кінотеатрів.

Фільм, запевняють його автори, буде цікавий не тільки фанатам гри S.T.A.L.K.E.R., але й усім, хто цікавиться історією української культури, розробкою відеоігор та документальним кіно.

Додамо, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийшла 20 листопада. Це довгоочікуване продовження культової серії ігор, дія якої розгортається в постапокаліптичній Чорнобильській зоні.

Ігровий світ у другій частині гри став значно більшим і різноманітнішим, з новими локаціями, аномаліями та мутантами. Завдяки потужному ігровому движку Unreal Engine 5, графіка стала набагато реалістичнішою та детальнішою. За оцінками деяких гравців, повне проходження основної сюжетної лінії може зайняти від 30 до 50 годин.

Нагадаємо, що влітку студія KNIFE! Films випустила стрічку “Яремчук: Незрівнянний світ краси”, яка стала найкасовішим документальним фільмом в історії України.