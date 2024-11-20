S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно вийшла: чого чекати від довгоочікуваної гри року

Сьогодні о 18:00 відбувся довгоочікуваний реліз гри STALKER 2: Heart of Chornobyl, на якого шанувальники чекали майже 12 років. Незважаючи на шість офіційних переносів, гра вже випередила Counter-Strike 2 з продажу в Steam, залишаючись однією з найочікуваніших новинок серед геймерів по всьому світу.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl занурює гравців у великий, похмурий постапокаліптичний світ, де виживання стає одночасно викликом та сильним емоційним досвідом. Дія гри розгортається на 64-кілометровій карті, надихнуті Чорнобильською зоною відчуження.

Похмура краса гри проявляється в її пустельних ландшафтах, приглушеній колірній палітрі та гнітючій атмосфері. Гравцям належить перетинати великі болота, зруйновані будівлі та підступні аномалії, стикаючись із мутантами, ворогуючими угрупованнями та екзистенційним тяжкістю самої Зони.

Перші проблеми під час проходження гри

Незважаючи на те, що гра передає всю суворість виживання, їй далеко до ідеалу. Бої, хоч і чуйні, страждають через помилки штучного інтелекту: вороги часто губляться або з'являються буквально з повітря. Баги, такі як ширяючі голови або персонажі, що провалюються крізь текстури, порушують занурення в ігровий світ.

Ці недоліки відображають непросту історію розробки гри, під час якої українська студія GSC Game World була змушена переїхати з Києва до Праги через повномасштабну війну Росії з Україною.

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Історія зосереджена на персонажі на ім'я Скіф, який вирушає до Зони після того, як його будинок знищила аномалія. Гравці можуть приєднуватися до різних фракцій. Однак розповідь може здатися заплутаною та розрізненою.

Незважаючи на це, гра розкривається через раптові події геймплею: хаотичні перестрілки, непередбачувані дії ШІ та лякаючий цикл зміни дня та ночі, що впливає на стратегію та виживання.

S.T.A.L.K.E.R. 2 знаходиться на межі величі, пропонуючи виразний світ та атмосферну розповідь. Для тих, хто готовий заплющити очі на технічні проблеми, гра дарує моменти похмурої геніальності, передаючи сувору суть виживання у ворожому та заворожливому середовищі.