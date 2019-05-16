Фільм "Геній і безумець": дивитися онлайн трейлер

Фільм "Геній і безумець" (скрін youtube.com/planetakino)

Головні ролі в драмі "Геній і безумець" виконали Мел Гібсон і Шон Пенн

16 травня в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра біографічної драми "Геній і безумець". Дивитися трейлер фільму онлайн можна у нас на Styler.

Геній і безумець - трейлер (youtube.com/planetakino)

Про що фільм

В основі сюжету лежить історія про створення знаменитого Оксфордського словника. Вона почалася в Англії в 1857 році і об'єднала двох зовсім різних людей.

Професор Джеймс Мюррей приступає до кропіткої роботи зі складання найдокладнішого англійського словника. Він просить допомоги всіх читаючих англійців, пропонуючи кожному надсилати на його адресу визначення слів.

Кадр із фільму (скрін youtube.com/planetakino)

Від одного чоловіка листи приходять частіше за все, і Мюррей вирішує познайомитися з ним особисто. Помічником професора виявляється засуджений за вбивство душевнохворий хірург Вільям Майнор.

Що ж рухає доктором: благородний порив або бажання здобути свободу хитрою маніпуляцією?

Факти про фільм

Стрічка "Геній і безумець" була знята за романом Саймона Вінчестера "The Surgeon of Crowthorne". Мел Гібсон купив право на екранізацію твору ще в 1999 році.

Також Гібсон планував стати режисером картини, проте пізніше запросив на цю посаду Фарада Сафіна, а сам зайнявся продюсуванням і виконав одну з головних ролей у драмі.

Шон Пенн у фільмі "Геній і безумець" (скрін youtube.com/planetakino)

Роль божевільного доктора виконав володар двох Оскарів Шон Пенн. У фільмі знімалися: Дженніфер Ель, Джеремі Ірвін, Едді Марсан, а також Наталі Дормер і Стівен Діллейн, відомі за серіалом "Гра престолів".

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