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Фільм "Довга доба" вийшов на YouTube: дивитися онлайн

Де дивитися фільм "Довга доба" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Фільм про війну Алана Бадоєва під назвою "Довга доба" вже можна подивитися не лише у кінотеатрах чи закритих показах, а й на YouTube.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на якій платформі фільм вже доступний до перегляду.

Де дивитися фільм "Довга доба"

Фільм "Довга доба" тепер доступний до перегляду на YouTube і кожен українець, який хоче побачити зафільмовані миті життя інших людей, які пережили такі ж самі жахіття або ще гірше, може це зробити без зайвих зусиль. 

Про що фільм "Довга доба"

"Довга Доба" - це особливий фільм, який неможливо дивитися без сліз та власних спогадів. Він показує зафільмовані кадри нашого сьогодення та останніх двох років. 

До створення кінопроєкту долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони та камери, щоб весь світ мав змогу побачити та запам’ятати ціну життя та свободи. 

Вже відомо, що після українського прокату стрічку Алана Бадоєва покажуть за кордоном з метою, щоб окремі історії побачило якомога більше країн. 

На жаль,  деяких героїв стрічки вбили росіяни, але спогади про них вже в історії. Автори називають фільм "Свідченням війни й злочинів росіян очима українців".

Ще однією метою фільму є те, щоб ніхто і ніколи не мав змоги переписати нашу історію та закрити очі на те, що робить Росія з нашою землею та людьми.

 

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