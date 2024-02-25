Фильм "Довга доба" вышел на YouTube: смотреть онлайн

Где смотреть фильм "Довга доба"

Фильм "Довга доба" теперь доступен к просмотру на YouTube и каждый украинец, который хочет увидеть запечатленные мгновения жизни других людей, переживших такие же ужасы или еще хуже, может это сделать без лишних усилий.

О чем фильм "Довга доба"

"Довга доба" - это особый фильм, который невозможно смотреть без слез и собственных воспоминаний. Он показывает запечатленные кадры нашего настоящего и последних двух лет.

К созданию кинопроекта присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны и камеры, чтобы весь мир мог увидеть и запомнить цену жизни и свободы.

Уже известно, что после украинского проката фильм Алана Бадоева покажут за границей с целью, чтобы отдельные истории увидело как можно больше стран.

К сожалению, некоторых героев фильма убили россияне, но воспоминания о них уже в истории. Авторы называют фильм "Свидетельством войны и преступлений россиян глазами украинцев".

Еще одной целью фильма является то, чтобы никто и никогда не мог переписать нашу историю и закрыть глаза на то, что делает Россия с нашей землей и людьми.