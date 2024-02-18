Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав чергову міжнародну премію

Український фільм "20 днів у Маріуполі", який розчулив не лише серця українців, а ще й розбив серця глядачів в усьому світі, оскільки побудований на реальних подіях отримав премію BAFTA.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт BAFTA.
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав BAFTA, як найкращий документальний фільм. Цю нагороду отримав Мстислав Чернов - воєнний кореспондент та фотограф.
Цей фільм став дебютом Мстислава, але його жага показати всьому світові все, що відбувалося у Маріуполі - стала сильнішою за острахи зробити це так масштабно.
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BAFTA - це щорічна нагорода, яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва. Простими словами, це британський аналог "Оскара".
З 2008 року церемонія нагородження проходить у Королівському театрі Ковент-Гарден. І цього року такий важливий та важкий емоційно фільм про реалії українців, які боронять Україну та зокрема історія про Маріуполь стала відомою на весь світ.
Крім того, що цей фільм став найкасовішим, він ще й тримав багато інших відзнак та здобув перемогу у конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.
Фільм "20 днів у Маріуполі" вже отримав премію Гільдії режисерів США і відзнаку "Cinema Eye" за видатне виробництво. А тепер він володіє і нагородою BAFTA.
Мстислав Чернов (фото: twitter.com/eurovanya)
Та головна особливість фільму у тому, що він розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі. Про напад російських військ на місто 24 лютого 2022 року та показує жахливі 20 днів по тому.
Йдеться про обстріли житлових будинків та пологового, життя людей в блокадному місті тощо.
Кадри з фільму "20 днів у Маріуполі"
Раніше ми розповідали про те, що український режисер отримав престижну нагороду в США за фільм про трагедію Маріуполя.
Також читайте наш матеріал про те, що фільм "20 днів у Маріуполі" поїде на "Окар".