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Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав чергову міжнародну премію

Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі"
Автор: Юлія Любченко

Український фільм "20 днів у Маріуполі", який розчулив не лише серця українців, а ще й розбив серця глядачів в усьому світі, оскільки побудований на реальних подіях отримав премію BAFTA.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт BAFTA.

За що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав BAFTA

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав BAFTA, як найкращий документальний фільм. Цю нагороду отримав Мстислав Чернов - воєнний кореспондент та фотограф. 

Цей фільм став дебютом Мстислава, але його жага показати всьому світові все, що відбувалося у Маріуполі - стала сильнішою за острахи зробити це так масштабно. 

Скриншот

Що таке BAFTA

BAFTA - це щорічна нагорода, яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва. Простими словами, це британський аналог "Оскара". 

З 2008 року церемонія нагородження проходить у Королівському театрі Ковент-Гарден. І цього року такий важливий та важкий емоційно фільм про реалії українців, які боронять Україну та зокрема історія про Маріуполь стала відомою на весь світ.

В чому особливість фільму "20 днів у Маріуполі"

Крім того, що цей фільм став найкасовішим, він ще й тримав багато інших відзнак та здобув перемогу у конкурсі "DOCU/Україна" 20-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Фільм "20 днів у Маріуполі" вже отримав премію Гільдії режисерів США і відзнаку "Cinema Eye" за видатне виробництво. А тепер він володіє і нагородою BAFTA. 

Мстислав Чернов (фото: twitter.com/eurovanya)

Та головна особливість фільму у тому, що він розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі. Про напад російських військ на місто 24 лютого 2022 року та показує жахливі 20 днів по тому.

Йдеться про обстріли житлових будинків та пологового, життя людей в блокадному місті тощо.

Кадри з фільму "20 днів у Маріуполі" 

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