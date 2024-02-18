Фильм "20 дней в Мариуполе" получил очередную международную премию

За что фильм "20 дней в Мариуполе" получил BAFTA

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил BAFTA как лучший документальный фильм. Эту награду получил Мстислав Чернов - военный корреспондент и фотограф.

Этот фильм стал дебютом Мстислава, но его жажда показать всему миру все, что происходило в Мариуполе - стала сильнее опасений сделать это так масштабно.

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Что такое BAFTA

BAFTA - это ежегодная награда, присуждаемая Британской академией телевидения и киноискусства. Простыми словами, это британский аналог "Оскара".

С 2008 года церемония награждения проходит в Королевском театре Ковент-Гарден. И в этом году такой важный и тяжелый эмоционально фильм о реалиях украинцев, защищающих Украину и в частности, история о Мариуполе стала известной на весь мир.

В чем особенность фильма "20 дней в Мариуполе"

Кроме того, что этот фильм стал самым кассовым, он еще и держал много других знаков отличия и одержал победу в конкурсе "DOCU/Украина" 20-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Фильм "20 дней в Мариуполе" уже получил премию Гильдии режиссеров США и награду "Cinema Eye" за выдающееся производство. А теперь он владеет и наградой BAFTA.

Мстислав Чернов (фото: twitter.com/eurovanya)

Но главная особенность фильма состоит в том, что он рассказывает о начале полномасштабной войны в Мариуполе. О нападении российских войск на город 24 февраля 2022 и показывает ужасные 20 дней спустя.

Речь идет об обстрелах жилых домов и родовой, жизни людей в блокадном городе и т.д.

Фото из фильма "20 дней в Мариуполе"