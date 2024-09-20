Філе з броколі в кесадильї: рецепт смачної і нежирної страви

Кесадилья - одна з найвідоміших страв мексиканської кухні, складена навпіл тортилья з сирною начинкою. Але приготувати кесадилью можна з більш поживними і корисними продуктами - курячим філе і броколі.
Про те, як приготувати кесадилью з курячим філе та броколі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Food52.
Для того, щоб приготувати кесадилью з філе та броколі, потрібні такі продукти:
Броколі потрібно промити та розрізати на якомога менші суцвіття. Філе промийте, а потім відваріть до готовності. В цей час очистьте та подрібніть часник та цибулю.
Шпинат помийте і наріжте. Також можна використовувати капусту - після миття її також необхідно нарізати на невеликі неширокі смужки. Сир треба натерти на великій чи маленькій тертці, а кінзу помити і подрібнити.
Коли філе відвариться, витягніть його з каструлі, зачекайте охолодження та наріжте м'ясо на маленькі шматочки.
Розігрійте на середньому вогні велику пательню з олією. Всипте цибулю і броколі, посоліть, поперчіть і обсмажуйте протягом 3 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.
Додайте нарізаний шпинат, часник і перець чилі та тушкуйте протягом хвилини, поки не відчуєте запах часнику, а шпинат не прив'яне. Додайте кінзу (її кількість можна зменшити відповідно до смакових вподобань), перекладіть суміш у глибоку миску і перемішайте з куркою.
Вимийте і висушіть пательню (або візьміть чисту), поставте на середній вогонь і вкиньте пів чайної ложки вершкового масла. Покладіть на пательню тортилью.
Висипте на одну половину коржа 2 ст. л. натертого сиру та рівномірно викладіть 1/8 курячо-овочевої суміші. Зверху присипте ще 2 ст. л. подрібненого сиру.
Накрийте начинку іншою половиною тортильї, накрийте пательню кришкою і смажте страву протягом 2 хвилин, поки нижня частина коржа не стане золотистою, а сир не почне плавитися.
Переверніть кесадилью та смажте ще протягом 2-3 хвилин, не накриваючи пательню. Таким способом приготуйте решту кесадилій, додаючи масло для смаження. Готові кесадильї розріжте на порції та подавайте зі сметаною або соусом.
До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати пасту з куркою та шпинатом.
Крім цього, писали, як готувати ефектно пшоняну кашу в гарбузі.