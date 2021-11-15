UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Филатова назвали лучшим мэром 2021 года

Автор: Наталия Гурковская

С 1 по 14 ноября на рейтинговой платформе издания "Комментарии" проходило голосование за лучшего мэра 2021 года. Всего в онлайн голосовании приняло участие более 21 тыс. пользователей Facebook.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты голосования.

С самого начала мэрской гонки вырисовалось два лидера: мэр Днепра Борис Филатов и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

До конца голосования сохранялась интрига, кто же из двух мэров займет первое место, набрав больше всего голосов украинцев. Но в итоге, победу одержал Борис Филатов. За мэра Днепра проголосовало более 40% участников.

Вадим Бойченко занял почетное второе место, набрав 37,72% голосов.

В ТОП-5 мэров Украины также попал хорошо известный многим украинцам мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он получил 6,39% голосов наших соотечественников и занял третье место.

На четвертой строчке с 1,53% разместился черновицкий мэр Роман Кличук. Ну, и замкнул первую пятерку лучших мэров Украины с 1,3% городской голова Кропивницкого Андрей Райкович.

Интересно, что хорошо известные в Украине мэры Киева и Львова Виталий Кличко и Андрей Садовый заняли лишь 6-е и 10-е места соответственно.

Аутсайдером мэрской гонки оказался мэр Сум Александр Лысенко, за которого проголосовали лишь 0,06% украинцев. Также низкие результаты показали мэры Луцка Игорь Полищук и мэр Запорожья Владимир Буряк.

Как сообщалось, ранее Филатов рассказал, что Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов, а ремонты происходят во всех районах города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов