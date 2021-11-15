Филатова назвали лучшим мэром 2021 года

С самого начала мэрской гонки вырисовалось два лидера: мэр Днепра Борис Филатов и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

До конца голосования сохранялась интрига, кто же из двух мэров займет первое место, набрав больше всего голосов украинцев. Но в итоге, победу одержал Борис Филатов. За мэра Днепра проголосовало более 40% участников.

Вадим Бойченко занял почетное второе место, набрав 37,72% голосов.

В ТОП-5 мэров Украины также попал хорошо известный многим украинцам мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он получил 6,39% голосов наших соотечественников и занял третье место.

На четвертой строчке с 1,53% разместился черновицкий мэр Роман Кличук. Ну, и замкнул первую пятерку лучших мэров Украины с 1,3% городской голова Кропивницкого Андрей Райкович.

Интересно, что хорошо известные в Украине мэры Киева и Львова Виталий Кличко и Андрей Садовый заняли лишь 6-е и 10-е места соответственно.

Аутсайдером мэрской гонки оказался мэр Сум Александр Лысенко, за которого проголосовали лишь 0,06% украинцев. Также низкие результаты показали мэры Луцка Игорь Полищук и мэр Запорожья Владимир Буряк.



