Филатов: Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства

Днепр продолжает системное создание качественного образовательного пространства. Школы становятся комфортными как для детей, так и для педагогов, а ремонты происходят во всех районах города.

По его словам, решения о ремонтах принимаются совместно с родительским и педагогическим советами. Чтобы учебные заведения справедливо получили желаемое обновление.

"Мы должны максимально коммуницировать с территориальной общиной. Чтобы четко понимать приоритеты, ведь многие десятилетия не делалось фактически ничего. В этом году в рамках гуманитарной сферы мы планируем около 39 ремонтов по объектам. Иногда это будет несколько локаций", - сказал Филатов.

Он также добавил, что в дальнейших приоритетах мэрии - продолжение ремонтов во дворах даже самых отдаленных районов города.