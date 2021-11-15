Філатова назвали найкращим мером 2021 року

З 1 по 14 листопада на рейтинговій платформі видання "Коментарі" відбувалося голосування за найкращого мера 2021 року. Всього в онлайн-голосуванні взяло участь понад 21 тис. користувачів Facebook..
Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати голосування.
Із самого початку мерських перегонів вималювалося два лідери: мер Дніпра Борис Філатов та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
До кінця голосування зберігалася інтрига, хто ж із двох мерів займе перше місце, набравши найбільшу кількість голосів українців. Але зрештою перемогу здобув Борис Філатов. За мера Дніпра проголосувало понад 40% учасників.
Вадим Бойченко посів почесне друге місце, набравши 37,72% голосів.
До ТОП-5 мерів України також потрапив добре відомий багатьом українцям мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він отримав 6,39% голосів наших співвітчизників та посів третє місце.
На четвертому рядку з 1,53% розмістився чернівецький мер Роман Клічук. Ну, і замкнув першу п'ятірку найкращих мерів України із 1,3% голосів міський голова Кропивницького Андрій Райкович.
Цікаво, що добре відомі в Україні мери Києва та Львова Віталій Кличко та Андрій Садовий посіли лише 6-те та 10-те місця відповідно.
Аутсайдером мерських перегонів виявився мер Сум Олександр Лисенко, за якого проголосували лише 0,06% українців. Також низькі результати показали мери Луцька Ігор Поліщук та Запоріжжя Володимир Буряк.
Як повідомлялося, раніше Філатов розповів, що Дніпро продовжує системне створення якісного освітнього простору. Школи стають комфортними як для дітей, так і для педагогів, а ремонти відбуваються у всіх районах міста.