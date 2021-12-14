Филатов показал, как реконструируют Успенскую площадь в Днепре

Основной замысел реконструкции Успенской площади - одной из старейших частей Днепра - учесть интересы людей всех возрастов и создать полифункциональную рекреационную территорию. На строительстве впервые в Украине работают с белым декоративным бетоном, а еще для работы привлекли известного скульптора с мировым опытом Михаила Реву.

Обновленная Успенская площадь соединит в себе территорию сквера, а также пешеходную часть, которая будет в будущем соединяться с ул. Ливарной, а дальше дойдет до набережной.

"Это будет жемчужина города. И это один из объектов, идущий в нашей философии развития городского пространства, прежде всего - для пешеходов. Было много критики по поводу того, что целые улицы закрывают для автомобильного движения и отдают их пешеходам (улицы Яворницкого и Короленко). Но это - тенденция мировой урбанистики. Площадь Успенская имеет пространную концепцию, которая будет развиваться каждый год. Через несколько лет центральную часть города будет не узнать. Нам будет чем гордиться - и не только в Украине", - сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

На площади уже заменили коммуникации водопровода и канализации. Начали также устанавливать элементы современной детской площадки - по всем европейским стандартам. Прилегающий скалодром возводят с использованием белого декоративного бетона.

"В целом на площади воплощают несколько иной дизайн элементов благоустройства. Они индивидуальны и выполнены по авторским эскизам. У нас есть понимание опыта других городских локаций относительно немалой нагрузки на объекты благоустройства. Поэтому проектные решения принимаются именно с учетом активного использования большим количеством горожан. Обновленная площадь должна стать местом основного общения, формирующего новые связи в социуме. Конечно, в таком объекте нет места суррогатным решениям", - говорит главный архитектор Днепра Дмитрий Волик, подчеркивая, что это новый опыт для страны.

Пешеходные аллеи площади воспроизводят сформированные здесь раньше тропы. Представитель подрядчика Дмитрий Шевченко отмечает, что из брусчатки будет выполнена только проезжая часть. Остальную часть территории выложат плиткой, которая будет удобна для прессования.

Здесь также уже высадили более полутора сотен деревьев - больше, чем было раньше. Это - дубы, рябины, мультиштамбовые грабы, сакуры и многое другое. До конца года высадят еще 50 деревьев.

Реконструкцию планируют завершить следующим летом. Ежедневно здесь работают более полусотни строителей и немалое количество техники.