Филатов: до конца 2022 года в Днепре реконструируют и заменят лифты во всех медучреждениях
Создание качественного единого медицинского пространства - комфортного для врачей и пациентов - приоритет для Днепра. Город уже провел ремонты входных групп амбулаторий, купил для них новое оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.
По его словам, строительства и реконструкции в городе учитывают требования безбарьерности, поэтому и новые подъемники, кое-где заменяющие впервые более полувека или вообще устанавливают там, где их никогда не было, так же должны быть удобными и доступными для всех категорий населения.
"Это - базовые вещи. Еще в прошлую каденцию мы взялись за решение системной проблемы с лифтами, которая усугублялась в течение десятилетий, - не только в жилых домах, но и в лечебных заведениях. На нее налагался еще и массовый вандализм. Для понимания - только в Шевченковском районе не работала половина лифтов в многоэтажках. Такая же ситуация по городу наблюдалась и в лечебных заведениях. На данный момент мы решили эти проблемы на 99,9%. К концу 2022 года мы полностью реконструируем и заменим все лифты во всех лечебных заведениях, что есть в собственности города. На это есть финансирование и есть политическая воля", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.
Как сообщалось, в Днепре идет реорганизация библиотечной системы. Она предполагает создание интересных и современных пространств для взрослых и детей в одном месте.