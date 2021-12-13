Филатов: до конца 2022 года в Днепре реконструируют и заменят лифты во всех медучреждениях

По его словам, строительства и реконструкции в городе учитывают требования безбарьерности, поэтому и новые подъемники, кое-где заменяющие впервые более полувека или вообще устанавливают там, где их никогда не было, так же должны быть удобными и доступными для всех категорий населения.

"Это - базовые вещи. Еще в прошлую каденцию мы взялись за решение системной проблемы с лифтами, которая усугублялась в течение десятилетий, - не только в жилых домах, но и в лечебных заведениях. На нее налагался еще и массовый вандализм. Для понимания - только в Шевченковском районе не работала половина лифтов в многоэтажках. Такая же ситуация по городу наблюдалась и в лечебных заведениях. На данный момент мы решили эти проблемы на 99,9%. К концу 2022 года мы полностью реконструируем и заменим все лифты во всех лечебных заведениях, что есть в собственности города. На это есть финансирование и есть политическая воля", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.