Філатов показав, як реконструюють Успенську площу в Дніпрі

Основний задум реконструкції Успенської площі - однієї з найстаріших частин Дніпра - врахувати інтереси людей різного віку та створити поліфункційну рекреаційну територію. На будівництві вперше в Україні працюють з білим декоративним бетоном, а ще до роботи залучили відомого скульптора зі світовим досвідом Михайла Реву.

Оновлена Успенська площа поєднає в собі територію скверу, а також пішохідну частину, що у майбутньому сполучатиметься з вул. Ливарною, а далі дістанеться набережної.

"Це буде перлина міста. І це один з об’єктів, що йде в нашій філософії розвитку міського простору, насамперед - для пішоходів. Було багато критики стосовно того, що цілі вулиці закривають для автомобільного руху і віддають їх пішоходам (вулиці Яворницького та Короленка). Та це - тенденція світової урбаністики. Площа Успенська має розлогу концепцію, яка розвиватиметься щороку. За кілька років центральну частину міста буде не впізнати. Нам буде чим пишатися - і не лише в Україні", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

На площі вже замінили комунікації водопроводу та каналізації. Почали також встановлювати елементи сучасного дитячого майданчика - за всіма європейськими стандартами. Прилеглий скеледром зводять з використанням білого декоративного бетону.

"Загалом на площі втілюють дещо інший дизайн елементів благоустрою. Вони індивідуальні та виконані за авторськими ескізами. У нас є розуміння досвіду інших міських локацій стосовно чималого навантаження на об’єкти благоустрою. Тому проєктні рішення ухвалюються саме з урахуванням активного використання великою кількістю містян. Оновлена площа має стати місцем основного спілкування, що формує нові зв’язки в соціумі. Звісно, що в такому об’єкті немає місця сурогатним рішенням", - каже головний архітектор Дніпра Дмитро Волик, підкреслюючи, що це - новий досвід для країни.

Пішохідні алеї площі відтворюють сформовані тут раніше тропки. Представник підрядника Дмитро Шевченко зауважує, що з бруківки буде виконано лише проїжджу частину. Решту території вкладуть плиткою, що буде зручна для пресування.

Тут також вже висадили понад півтори сотні дерев - більше, ніж було раніше. Це - дуби, горобини, мультиштамбові граби, сакури і багато іншого. До кінця року висадять ще 50 дерев.

Реконструкцію планують завершити наступного літа. Щодня тут працюють з понад пів сотні будівельників і чимала кількість техніки.