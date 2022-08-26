Филатов о новой марке "Укрпочты": хочется, чтобы следующие были посвящены нашим победам

"Мы уже не первый раз собираемся на такое знаковое событие. Потому что эти марки имеют иногда пророческое значение. Поэтому хотелось бы, чтобы следующий блок марок был посвящен нашим победам. Поэтому давайте все помогать нашим ВСУ", - заявил Филатова.

Автором нового почтового блока стал дизайнер из Краматорска Антон Хрупин, который выполнил его в графическом стиле.

В центре здесь марка с образом украинского защитника, а также еще 6 акцентных иллюстраций, повествующих событиях каждого из месяцев полномасштабного вторжения России в Украину. Это-изображение женщины на обломках разрушенной квартиры. Матери с ребенком, пережидающие воздушную тревогу в метро. Девочки, стоящей перед сгоревшими гражданскими авто. Изображен также мариупольский драмтеатр с надписями "дети" вдоль, Святогорскую лавру и брошенные детская повозка, игрушки и чемоданы.

"Это пятая марка, которую мы выпускаем за время агрессии России. Она о трех событиях-День Государственного флага, День Независимости и все то, что уже пережила страна. Художник очень хорошо это отразил", - добавил руководитель региональной дирекции" Укрпочты " Димитрий Лисеенко. Он также анонсировал вскоре выпуск новой марки.

Купить почтовый блок, а также конверты "Первый день" можно будет в городских отделениях "Укрпочты", ее официальных онлайн-магазине и маркетплейсі.