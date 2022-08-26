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Філатов про нову марку "Укрпошти": хочеться, аби наступні були присвячені нашим перемогам

Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі провели спеціальне погашення поштового блоку "Вільні. Незламні. Непереможні", який до 31-ї річниці Незалежності "Укрпошта" випустила мільйонним накладом. Він продовжив воєнну серію марок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Ми вже не вперше збираємося на таку знакову подію. Бо ці марки мають подекуди пророче значення. Тож хотілося б, щоб наступний блок марок був присвячений нашим перемогам. Тому давайте всі допомагати нашим ЗСУ", - заявив Філатова.

Автором нового поштового блоку став дизайнер з Краматорська Антон Хрупін, який виконав його у графічному стилі.

У центрі тут марка з образом українського захисника, а також ще 6 акцентних ілюстрацій, що оповідають події кожного з місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це - зображення жінки на уламках зруйнованої квартири. Матері з дитиною, які перечікують повітряну тривогу у метро. Дівчинки, що стоїть перед згорілими цивільними авто. Змальовано також Маріупольській драмтеатр з написами "дети" обабіч, Святогірську лавру та покинуті дитячий возик, іграшки і валізи.

"Це п’ята марка, яку ми випускаємо за час агресії Росії. Вона про три події - День Державного прапора, День Незалежності та все те, що вже пережила країна. Художник дуже добре це відобразив", - додав керівник регіональної дирекції "Укрпошти" Димитрій Лісєєнко. Він також анонсував незабаром випуск нової марки.

Придбати поштовий блок, а також конверти "Перший день" можна буде у міських відділеннях "Укрпошти", її офіційних онлайн-магазині і маркетплейсі.

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