Филарет созывает "собор" для возобновления Киевского патриархата: фото приглашения

Филарет созывает "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата, которая прекратила свою деятельность после создания ПЦУ и получения томоса об автокефалии. Мероприятие назначено на 20 июня во Владимирском соборе в Киеве. В сети показали фото документа, который рассылает почетный партиарх епископам - эксклюзивная копия приглашения есть в распоряжении Cerkvarium.

Отметим, что в Православной церкви Украины призвали всех иерархов, духовенство и верующих не принимать участия в "мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ".

Дело в том, что Филарет созывает "собор" для непризнания томоса об автокефалии.

Ниже представлен текст приглашения, который направляют священникам ПЦУ.

"Ваше преосвященство! Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 о 11:00. С любовью во Христе, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет", - говорится в документе.

Фото: cerkvarium.org

Так, на собрании должны пересмотреть решение Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, которые открыло путь к объединению украинских православных церквей в единую ПЦУ. Филарет остался недоволен ограничением своих прав и намеревается возобновить Киевский патриархат и быть не почетным, а действующим патриархом.

Фото: Филарет и Епифаний (twipu.com)

Добавим, что ранее Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал конфликт между главой ПЦУ митрополитом Епифанием и почетным партиархом Филаретом и подчеркнул, что "Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал".

Напомним, 30 мая предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжение УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Также сообщалось, что митрополит Киевский и всей Украины Епифаний высказался относительно разногласий с Филаретом после получения томоса из-за вопросов будущего развития единой поместной православной церкви.