Філарет скликає "собор" для відновлення Київського патріархату: фото запрошення

Філарет скликає "помісний собор" УПЦ Київського патріархату, яка припинила свою діяльність після створення ПЦУ та отримання томосу про автокефалію. Захід призначено на 20 червня у Володимирському соборі в Києві. У мережі показали фото документа, який розсилає почесний партиарх єпископам - ексклюзивна копія запрошення є в розпорядженні Cerkvarium.

Зазначимо, що у Православній церкві України закликали всіх ієрархів, духовенство і вірян не брати участі у "заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ".

Справа в тому, що Філарет скликає "собор" для невизнання томосу про автокефалію.

Нижче наведено текст, який направляють священикам ПЦУ.

"Ваше преосвященство! Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 об 11 годині. З любов'ю у Христі, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет", - йдеться в документі.

Фото: cerkvarium.org

Так, на зборах повинні переглянути рішення Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року, що відкрило шлях до об'єднання українських православних церков у єдину ПЦУ. Філарет залишився незадоволений обмеженням своїх прав і має намір відновити Київський патріархат та бути не почесним, а чинним патріархом.

Фото: Філарет та Епіфаній (twipu.com)

Додамо, що раніше Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував конфлікт між главою ПЦУ митрополитом Єпіфаній і почесним партиархом Філаретом і наголосив, що "Київський Патріархат не існує і ніколи не існував".

Нагадаємо, 30 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнаються недійсними документи і розпорядження УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Також повідомлялося, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній висловився щодо розбіжностей з Філаретом після отримання томосу у питаннях майбутнього розвитку єдиної помісної православної церкви.