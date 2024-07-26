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Фібі з "Усі жінки - відьми" підтримала лікарів Охматдиту

П'ятниця 26 липня 2024 20:51
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Фібі з "Усі жінки - відьми" підтримала лікарів Охматдиту Алісса Мілано (фото: instagram.com/milano_alyssa)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка відомого американського серіалу "Усі жінки - відьми" Алісса Мілано, яка зіграла Фібі, вкотре підтримала українців. Вона поспілкувалася із лікарями, які рятували життя дітей після удару російської ракети по лікарні "Охматдит".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фандрейзингову платформу UNITED24.

Так, акторка провела онлайн-бесіду з лікарями, які, ризикуючи своїми життями, рятували дітей, які постраждали внаслідок російської атаки на лікарню "Охматдит".

Вона запитала, як просувається збір коштів на відновлення найбільшої дитячої лікарні в Україні.

Подкаст із цією розмовою незабаром буде доступний для прослуховування.

"Уявіть собі, що ви робите цю роботу посеред зони бойових дій, де ваша країна була незаконно захоплена авторитарним режимом з величезною армією та відсутністю моралі", - сказадла Алісса Мілано.

Фібі з &quot;Усі жінки - відьми&quot; підтримала лікарів Охматдиту

Алісса Мілано поспілкувалася з лікарями Охматдиту (фото: instagram.com/milano_alyssa)

"Уявіть, що ви хвилюєтеся не лише про те, чи врятує лікування цю дитину, але й про те, чи не загинете ви самі, просто тому, що виконуєте свою роботу в місці, яке не повинно бути настільки небезпечним", - додала вона.

Зазначимо, що Алісса Мілано є амбасадоркою фандрейзингової платформи United24. Вона підтримує напрям "Освіта та наука".

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