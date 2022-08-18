Фейковые выплаты от международных организаций: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Как работает схема

Злоумышленники распространяют в социальной сети фейк о якобы денежной выплате всем гражданам Украины от международных организаций ООН и Красного Креста в размере от 7 тысяч и до 76 тысяч гривен.

"Для этого мошенники создали отдельную страницу в Facebook под названием "Фонд помощи гражданам Украины 24/7", где через юриста собирают персональные данные, а также просят перечислить сумму 385 грн на якобы юридические услуги!" - отмечается в сообщении.

В Красном Кресте призывают быть внимательными - это мошенники.

Также в организации показали, как выглядят такие сообщения в соцсети от злоумышленников о фейковых выплатах.

Мошенники выманивают деньги у украинцев под видом ООН и Красного Креста (фото: facebook.com/RedCrossUkraine)

Что важно знать, чтобы защититься от аферистов

В Красном Кресте Украины подчеркивают, что никогда не проводят сбор средств для компенсации юридических или других услуг.

Так, организация осуществляет "ваучерную поддержку уязвимых слоев населения из категорий уязвимости, но для этого не собирает личные данные через социальные сети, тем более данные банковских карт".

Следует проверять информацию о денежных выплатах на официальных источниках Красного Креста Украины, например, на сайте redcross.org.ua.

Не передавайте личные данные и номера банковских карт мошенникам, не переводите им средства.

Также в ККУ призывают в случае обнаружения неправдивой информации сообщить об этом организации, отправив ссылку фейкового источника и письмо на почту sos@redcross.org.ua.