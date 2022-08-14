В Киевской области аферисты выманивали деньги на "нужды" ВСУ от имени чиновников

Фото: полиция задержала мошенников, которые выманивали деньги у предпринимателей из Киевской области (t.me/andrii_nebytov)

Правоохранители разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у бизнесменов из Киевской области. Аферисты писали "письма" от имени местных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Аферисты собирали средства у предпринимателей якобы на нужды Вооруженных сил. Они рассылали "письма" от имени начальника Обуховской районной военной администрации. Мошенники маскировались, меняли телефоны и сим-карты. Схему раскручивали на протяжении двух месяцев. Ее организовали двое 25-летних жителей Днепра. Сейчас злоумышленники находят в следственном изоляторе. Полиция проверяет, были ли причастны мошенники к другим преступлениям. Жертв аферистов просят обратиться на линию "102".