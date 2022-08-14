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В Киевской области аферисты выманивали деньги на "нужды" ВСУ от имени чиновников

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Обухов, Воскресенье 14 августа 2022 16:20
В Киевской области аферисты выманивали деньги на "нужды" ВСУ от имени чиновников Фото: полиция задержала мошенников, которые выманивали деньги у предпринимателей из Киевской области (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у бизнесменов из Киевской области. Аферисты писали "письма" от имени местных чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Аферисты собирали средства у предпринимателей якобы на нужды Вооруженных сил. Они рассылали "письма" от имени начальника Обуховской районной военной администрации. Мошенники маскировались, меняли телефоны и сим-карты.

Схему раскручивали на протяжении двух месяцев. Ее организовали двое 25-летних жителей Днепра. Сейчас злоумышленники находят в следственном изоляторе.

Полиция проверяет, были ли причастны мошенники к другим преступлениям. Жертв аферистов просят обратиться на линию "102".

Напомним, ранее полиция разоблачила подобную схему в Одесской области. Мошенники от имени должностных лиц выманивали средства у предпринимателей.

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