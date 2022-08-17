В Николаевской области мошенник сдавал переселенцам несуществующие квартиры. Его ожидает суд

Мошенник из Николаевской области сдавал несуществующие квартиры для переселенцев, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Теперь он пойдет под суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Николаевской области.

Следствие установило, что интернет-мошенником оказался 28-летний житель поселка Еланец. Он размещал на платформе OLX объявление о предоставлении в аренду квартиры в Ужгороде для переселенцев. Он требовал прислать ему предоплату. После того, как получал средства на счет, аферист исчезал.

Среди обманутых женщины с детьми, которые хотели найти безопасное убежище. Установлено 16 эпизодов его преступной деятельности.

По данному факту было открыто уголовное дело (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 УК). Обвинительный акт уже передали в суд.