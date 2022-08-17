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В Николаевской области мошенник сдавал переселенцам несуществующие квартиры. Его ожидает суд

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Николаевская область, Среда 17 августа 2022 17:20
В Николаевской области мошенник сдавал переселенцам несуществующие квартиры. Его ожидает суд Фото: под суд пойдет мошенник, который сдавал переселенцам несуществующие квартиры ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Мошенник из Николаевской области сдавал несуществующие квартиры для переселенцев, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Теперь он пойдет под суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Николаевской области.

Следствие установило, что интернет-мошенником оказался 28-летний житель поселка Еланец. Он размещал на платформе OLX объявление о предоставлении в аренду квартиры в Ужгороде для переселенцев. Он требовал прислать ему предоплату. После того, как получал средства на счет, аферист исчезал.

Среди обманутых женщины с детьми, которые хотели найти безопасное убежище. Установлено 16 эпизодов его преступной деятельности.

По данному факту было открыто уголовное дело (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 УК). Обвинительный акт уже передали в суд.

Напомним, в Одессе разоблачили чиновников и врачей, которые незаконно выдавали справки о непригодности к службе в армии.

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Николаевская область мошенническая схема Переселенцы с Донбасса
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