Фейковий "Николаевский Ванёк". Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУ

Поліція Миколаївщини викрила зловмисника, який створив несправжній акаунт відомого Telegram-каналу, публікував ідентичний контент і, відкривши збір на потреби ЗСУ, привласнив усі кошти українців. Загальна сума склала три мільйони гривень.
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у своєму Telegram-каналі.
Мешканець Кривого Рогу вирішив заробити грошей, але для цього використав не свої здібності чи вміння, а чуже ім'я. Так, він створив фейковий Telegram-канал. Нова сторінка повністю копіювала один із найвідоміших миколаївських каналів.
Зі справжнього Telegram-каналу злодій копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, змінював номер банківської картки чи посилання на "банку" на свої банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал.
Таким чином шахрай привласнював гроші небайдужих українців. У результаті він зміг заволодіти трьома мільйонами гривень. Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші "потреби".
"Нині вже встановлено понад 100 осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили Оборони України. Слідчі дії продовжуються", - написав правоохоронець.
Зловмисника вже затримали для проведення подальших слідчих дій (фото: t.me/s_shayhet)
Українцям варт продовжувати підтримувати Збройні Сили, але випадки шахрайства посилюють сумніви в добросовісності всіх зборів.
Для того, щоб не натрапити на обман і направити свою допомогу туди, де її потребують, дотримуйтеся цих правил:
Раніше ми розповідали, як шахраї з OLX обманули військових про продаж автомобіля.
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