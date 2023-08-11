UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фейковий "Николаевский Ванёк". Зловили шахрая, який заволодів грошима українців для ЗСУ

Шахрай викрав гроші, які збирали для ЗСУ (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Поліція Миколаївщини викрила зловмисника, який створив несправжній акаунт відомого Telegram-каналу, публікував ідентичний контент і, відкривши збір на потреби ЗСУ, привласнив усі кошти українців. Загальна сума склала три мільйони гривень.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у своєму Telegram-каналі.

Деталі справи

Мешканець Кривого Рогу вирішив заробити грошей, але для цього використав не свої здібності чи вміння, а чуже ім'я. Так, він створив фейковий Telegram-канал. Нова сторінка повністю копіювала один із найвідоміших миколаївських каналів.

Зі справжнього Telegram-каналу злодій копіював повідомлення про збір на підтримку ЗСУ, змінював номер банківської картки чи посилання на "банку" на свої банківські рахунки та кидав у свій фейковий канал.

Таким чином шахрай привласнював гроші небайдужих українців. У результаті він зміг заволодіти трьома мільйонами гривень. Кошти зловмисник витрачав на розваги в онлайн-казино, ресторани та інші "потреби".

"Нині вже встановлено понад 100 осіб, які здійснили перерахування на картку зловмисника під виглядом оголошених зборів на Сили Оборони України. Слідчі дії продовжуються", - написав правоохоронець.

Зловмисника вже затримали для проведення подальших слідчих дій (фото: t.me/s_shayhet)

Як не натрапити на фейкові збори на ЗСУ

Українцям варт продовжувати підтримувати Збройні Сили, але випадки шахрайства посилюють сумніви в добросовісності всіх зборів.

Для того, щоб не натрапити на обман і направити свою допомогу туди, де її потребують, дотримуйтеся цих правил: 

  • переказуйте гроші лише тим волонтерським організаціям чи особам, яким точно довіряєте
  • уважно читайте повідомлення про збір. У ньому може бути попередження про шахраїв чи про те, що організація не робить. Наприклад, не пише в особисті повідомлення своїм підписникам. Якщо ви отримали таке SMS, то будьте певні: це шахраї.
  • стежте за публікацією звітів зборів
  • за можливості перевірте, чи публікували інформацію про збір інші люди, можливо, публічні
  • якщо виявили шахрая, повідомте в поліцію чи інші відповідні органи

Раніше ми розповідали, як шахраї з OLX обманули військових про продаж автомобіля.

Читайте також про нову схему зловмисників, через яку вони зламують ваш банківський рахунок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївшахраї