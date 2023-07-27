Шахраї з ОЛХ вкрали шалену суму допомоги ЗСУ: військові полізли у борги (фото)

Злодії з OLX нібито продавали авто для медичного підрозділу ЗСУ. Коли знайшовся покупець, а сума була зібрана та передана "продавцеві", він зник зі зв'язку разом із коштами для військових.

Про це розповіла ініціаторка збору на машину Олена Нікольська на своїй сторінці у Facebook .

Деталі скандальної історії

У червні на сторінці Олени був відкритий збір на транспортний засіб у медичний підрозділ на Херсонському напрямку. Сума була зібрана, а це 219 050 гривень. Її передали військовим, і вони почали домовлятися про купівлю з продавцем на OLX.

"Цей продавець представився благодійним фондом Тарасова. Показав авто, яке підходить за характеристиками. Зразу попросив невелику суму передплати й закрутилось. Як тільки всю суму шахраї отримали, то на дзвінки перестали відповідати. Оголошення на OLX зникло", - пише жінка.

У діалозі шахрай надсилав свій паспорт, нагороди від командування, щоб усе було схожим на правду. За словами користувачки, кіберполіція не визначає його документи, номери телефонів і карток шахрайськими. Тобто це реальні дані реальної людини.

Шахрай робив усе, аби втертися в довіру (фото: facebook.com/olena.nikolskapsy)

Олена намагалася скасувати транзакцію коштів зловмиснику, але банк не міг цього зробити: переказ містив код підтвердження. Банк-отримувач порадив звернутися до правоохоронних органів, щоб компенсувати суму через суд.

Сьогодні оголошення зникло зі сторінки сайту (скриншот: Styler)

А що робити з машиною?

"Хлопці зареєстрували звернення до кіберполіції. Черговий підрозділ поліції вийшов на зв'язок і проінструктував, що треба робити письмову заяву. Раніше це було неможливо, бо підрозділ знаходився на бойових позиціях. На днях їх ротували на тихіші території, й хлопці збираються реєструвати заяву, щоб відкрили кримінальне провадження", - розповідає ініціаторка збору.

Проте транспортний засіб все одно потрібно придбати. Тому військові чекають зарплатню та планують оформлювати кредит.

Шахраї оформлюють кредити на військових

Відомо також про вид шахрайства, коли зловмисники заволодівають даними онлайн-банкінгу через SIM-карту.

Зробити це можна лише в разі, якщо нею не користуються тривалий час. Часто ціллю стають дані військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон.

Щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь прив'язати свою SIM-карту до паспорта.