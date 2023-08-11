Фейковый "Николаевский Ванёк". Поймали мошенника, завладевшего деньгами украинцев для ВСУ

Полиция Николаевской области разоблачила злоумышленника, который создал ложный аккаунт известного Telegram-канала, публиковал идентичный контент и, открыв сбор на нужды ВСУ, присвоил все средства украинцев. Общая сумма составила три миллиона гривен.
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в своем Telegram-канале.
Житель Кривого Рога решил заработать денег, но для этого использовал не свои способности или умения, а чужое имя. Так, он создал фейковый Telegram-канал. Новая страница полностью копировала один из самых известных николаевских каналов.
С настоящего Telegram-канала вор копировал сообщения о сборе в поддержку ВСУ, менял номер банковской карты или ссылку на "банке" на свои банковские счета и бросал в свой фейковый канал.
Таким образом, мошенник присваивал деньги неравнодушных украинцев. В результате он смог завладеть тремя миллионами гривен. Средства злоумышленник тратил на развлечения в онлайн-казино, рестораны и прочие "потребности".
"В настоящее время уже установлено более 100 человек, которые совершили перечисление на карту злоумышленника под видом объявленного сбора на Силы Обороны Украины. Следственные действия продолжаются", - написал правоохранитель.
Злоумышленник уже задержан для проведения дальнейших следственных действий (фото: t.me/s_shayhet)
Украинцам следует продолжать поддерживать Вооруженные Силы, но случаи мошенничества усиливают сомнения в добросовестности всех сборов.
Для того чтобы не натолкнуться на обман и направить свою помощь туда, где в ней нуждаются, соблюдайте эти правила:
Ранее мы рассказывали, как мошенники из OLX обманули военных о продаже автомобиля.
Читайте также о новой схеме злоумышленников, по которой они взламывают ваш банковский счет.