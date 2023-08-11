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Фейковый "Николаевский Ванёк". Поймали мошенника, завладевшего деньгами украинцев для ВСУ

Мошенник похитил деньги, которые собирали для ВСУ (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Полиция Николаевской области разоблачила злоумышленника, который создал ложный аккаунт известного Telegram-канала, публиковал идентичный контент и, открыв сбор на нужды ВСУ, присвоил все средства украинцев. Общая сумма составила три миллиона гривен.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в своем Telegram-канале.

Детали дела

Житель Кривого Рога решил заработать денег, но для этого использовал не свои способности или умения, а чужое имя. Так, он создал фейковый Telegram-канал. Новая страница полностью копировала один из самых известных николаевских каналов.

С настоящего Telegram-канала вор копировал сообщения о сборе в поддержку ВСУ, менял номер банковской карты или ссылку на "банке" на свои банковские счета и бросал в свой фейковый канал.

Таким образом, мошенник присваивал деньги неравнодушных украинцев. В результате он смог завладеть тремя миллионами гривен. Средства злоумышленник тратил на развлечения в онлайн-казино, рестораны и прочие "потребности".

"В настоящее время уже установлено более 100 человек, которые совершили перечисление на карту злоумышленника под видом объявленного сбора на Силы Обороны Украины. Следственные действия продолжаются", - написал правоохранитель.

Злоумышленник уже задержан для проведения дальнейших следственных действий (фото: t.me/s_shayhet)

Как не попасть на фейковые сборы на ВСУ

Украинцам следует продолжать поддерживать Вооруженные Силы, но случаи мошенничества усиливают сомнения в добросовестности всех сборов.

Для того чтобы не натолкнуться на обман и направить свою помощь туда, где в ней нуждаются, соблюдайте эти правила:

  • переводите деньги только тем волонтерским организациям или лицам, которым вы точно доверяете
  • внимательно читайте сообщение о сборе. В нем может быть предупреждение о мошенниках или о том, что организация не делает. К примеру, не пишет в личные сообщения своим подписчикам. Если вы получили такое SMS, то будьте уверены: это мошенники.
  • следите за публикацией отчетов сбора
  • по возможности проверьте, публиковали ли информацию о сборе другие люди, возможно, публичные
  • если обнаружили мошенника, сообщите в полицию или другие соответственные органы

Ранее мы рассказывали, как мошенники из OLX обманули военных о продаже автомобиля.

Читайте также о новой схеме злоумышленников, по которой они взламывают ваш банковский счет.

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Николаевшахраї