Фейковый "Николаевский Ванёк". Поймали мошенника, завладевшего деньгами украинцев для ВСУ

Детали дела

Житель Кривого Рога решил заработать денег, но для этого использовал не свои способности или умения, а чужое имя. Так, он создал фейковый Telegram-канал. Новая страница полностью копировала один из самых известных николаевских каналов.

С настоящего Telegram-канала вор копировал сообщения о сборе в поддержку ВСУ, менял номер банковской карты или ссылку на "банке" на свои банковские счета и бросал в свой фейковый канал.

Таким образом, мошенник присваивал деньги неравнодушных украинцев. В результате он смог завладеть тремя миллионами гривен. Средства злоумышленник тратил на развлечения в онлайн-казино, рестораны и прочие "потребности".

"В настоящее время уже установлено более 100 человек, которые совершили перечисление на карту злоумышленника под видом объявленного сбора на Силы Обороны Украины. Следственные действия продолжаются", - написал правоохранитель.

Злоумышленник уже задержан для проведения дальнейших следственных действий (фото: t.me/s_shayhet)

Как не попасть на фейковые сборы на ВСУ

Украинцам следует продолжать поддерживать Вооруженные Силы, но случаи мошенничества усиливают сомнения в добросовестности всех сборов.

Для того чтобы не натолкнуться на обман и направить свою помощь туда, где в ней нуждаются, соблюдайте эти правила: