В феврале 2020 года украинцы получат дополнительный выходной

Выходные дни в феврале 2020 года станут длиннее на один день. Связано это, в первую очередь, с тем, что наступивший год будет високосным и продлится 366 дней вместо 365. Сколько выходных и рабочих дней будет у украинцев в феврале - в материале Styler.

Февраль 2020 будет состоять из 29 дней вместо 28, а последний день зимы выпадет на субботу, поэтому в этом месяце будет 9 выходных и 20 рабочих дней.

Традиционно в этом месяце восемь выходных, а последний февраль с девятью выходными был 16 лет назад - в 2004 году.

Государственных праздников и коротких дней в последний месяц зимы не будет. Зато украинцы 14 февраля отпразднуют День Святого Валентина, который выпадет на пятницу. Традиционно в этот день многие влюбленные захотят заключить себя узами брака.

Выходные дни в феврале: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29.

Выходные в феврале 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Всего в 2020 году 11 официальных праздничных дней, в которые украинцы могут не работать (два их них уже прошли - Рождество и Новый год).

Из них четыре праздника - религиозных:

православное Рождество - 7 января,

Пасха - 19 апреля,

Троица - 7 июня,

католическое Рождество - 25 декабря.

Семь праздников, посвященных памятным датам и событиям: